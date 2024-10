F1 | Il Gruppo LVMH global partner di Liberty per dieci anni!

Formula 1 ha annunciato a partire dal 2025 una partnership con il gruppo LVMH. La multinazionale francese è diventata negli anni il polo del lusso globale, grazie all’acquisizione di oltre settanta marchi che includono alta moda, orologeria, distribuzione, gioielli, hotel e vini di pregio.

LVMH diventerà un Global Partner Formula 1, con un accordo decennale. Diverse Maison iconiche di LVMH saranno coinvolte nella partnership, tra cui Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. L'accordo senza precedenti tra il leader mondiale del lusso e l'apice del motorsport verrà lanciato all'inizio della prossima stagione.

Stefano Domenicali, President & CEO of Formula 1, Greg Maffei, President & CEO of Liberty Media, Bernard Arnault, Chairman & CEO of LVMH Group and Frédéric Arnault, CEO of LVMH Watches Foto di: Liberty Media

Nell’annuncio di Formula 1 vengono citati marchi concorrenziali con quelli attualmente presenti nel campionato mondiale come sponsor istituzionali, ed il tutto fa suppore che alcune delle partnership attuali (come Rolex e Ferrari Trento) potrebbero concludersi al termine della stagione in corso. “Ulteriori dettagli sulla partnership saranno annunciati all'inizio del 2025”, ha comunicato Formula 1, senza entrare nei particolari dell’operazione.

Per Formula 1 la partnership con il colosso del lusso conferma l’appetibilità di una piattaforma globale, mentre per LVMH ci sarà la possibilità di poter spaziare nella scelta dei marchi da promuovere a seconda delle esigenze.

L’accordo conferma anche la volontà da parte di Liberty Media di assicurarsi partnership di lunga durata, una tendenza iniziata con accordi con i singoli promotori dei Gran Premi (molto più lunghi rispetto al passato) fino agli sponsor globali del mondiale.