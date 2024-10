F1 | Horner svela: Marko voleva cacciare Ricciardo dopo il GP di Spagna

Sia chiaro: Helmut Marko, alla fine, ha avuto ciò che voleva, con l'addio di Daniel Ricciardo a Racing Bulls arrivato dopo il Gran Premio di Singapore. Eppure ha dovuto attendere diversi mesi prima che il suo piano prendesse forma.

Sì, perché già da diverse settimane il super consulente di Red Bull Racing spingeva per scaricare il pilota australiano, appiedandolo in corso d'opera - come poi è avvenuto pochi giorni fa - ma già nella prima parte della stagione corrente.

A rivelare questo retroscena è stato Christian Horner. Il team principal di Red Bull Racing, parlando nel podcast F1 Nation, ha affermato che il manager austriaco ha provato a spingere per l'appiedamento dell'ex pilota della Red Bull già a partire dal termine del Gran Premio di Spagna per mancanza di risultati.

“Lui [Ricciardo] ha iniziato la stagione in modo approssimativo, e poi Miami è stato un weekend a metà”, ha detto Horner. “Il venerdì e il sabato mattina è stato fantastico, sembrava il Daniel di un tempo che difendeva dalle Ferrari e guidava la macchina".

“Ma poi il sabato pomeriggio e la domenica sono stati disastrosi. Quindi, anche a Barcellona, Helmut lo voleva fuori dall'auto e c'era già molta pressione su di lui".

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Quando siamo arrivati a Montreal, è stato il caro vecchio Jacques Villeneuve a farlo arrabbiare dandogli del filo da torcere, e questo l'ha decisamente eccitato, perché il modo in cui ha guidato la macchina quel fine settimana, l'ha presa per la collottola e ha messo insieme un weekend di gara molto forte".

“Quindi ho detto [a Ricciardo] di chiamare Jacques ad ogni gran premio, per il resto dell'anno, perché qualsiasi cosa abbia detto, ha funzionato”.

Ricciardo, nel corso della stagione, ha avuto l'obiettivo di fare bene per cercare di strappare il sedile della Red Bull a Sergio Perez. Ma in quel momento si trovava in difficoltà dovendo invece difendere il proprio.

“Ho fatto del mio meglio per fargli guadagnare tutto il tempo necessario in macchina per permettergli di fare bene", ha proseguito Horner. "Altrimenti sarebbe stato fuori dalla macchina dopo Barcellona".

“Tutti i piloti sono sotto pressione per ottenere risultati, ma il motivo per cui Daniel è rimasto in macchina è stato quello di rimettersi in condizione di raccogliere i pezzi se Checo non avesse dato risultati".

“Il problema è che entrambi hanno avuto problemi di forma in diversi momenti. Checo ha iniziato la stagione molto bene, molto forte, mentre Daniel era in difficoltà. Poi, ovviamente, quando Checo ha perso la forma, Daniel ha trovato un po' di forma. Ma non è mai stato abbastanza convincente da dire 'ok, dovremmo cambiare i due piloti'”.