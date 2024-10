L'associazione per la salute mentale: "Rivelazioni sulla depressione di Hamilton avranno un forte impatto”

Lewis Hamilton è stato elogiato da un importante ente di beneficenza per la salute mentale per aver parlato apertamente della sua lotta contro la depressione.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha parlato dei suoi problemi di salute mentale in un'intervista alla rivista Sunday Times Style, rivelando di essere stato vittima di bullismo da bambino.

Hamilton, 39 anni, ha raccontato di aver iniziato a meditare durante la pandemia di coronavirus perché “inizialmente faticava a calmare la mente”, ricollegando questi sentimenti alla sua giovinezza.

“Quando avevo vent'anni ho avuto delle fasi davvero difficili. Voglio dire, ho lottato con la salute mentale per tutta la vita”, ha detto in un'ampia intervista.

“Depressione. Fin da piccolo, quando avevo circa 13 anni. Credo sia stata la pressione delle gare e della lotta a scuola. Il bullismo. Non avevo nessuno con cui parlare.

“Anni fa ho parlato con una donna (una terapista), ma non è stato molto utile. Oggi vorrei trovare qualcuno".

“Si impara a conoscere le cose che ci sono state tramandate dai genitori, a notare gli schemi, a capire come si reagisce alle cose e come si possono cambiare. Così, quello che poteva farmi arrabbiare in passato, oggi non mi fa più arrabbiare. Sono molto più raffinato”.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton ha individuato il momento in cui ha capito di voler usare la sua posizione per evidenziare le ingiustizie, rivelando di essere crollato dopo aver visto un video dell'omicidio di George Floyd.

“Se sentivo che c'erano delle ingiustizie, non sentivo di poter parlare”, ha aggiunto il pilota della Mercedes.

“Il tappo è saltato. Mi sono inginocchiato in lacrime, mi è uscita tutta l'emozione. È stata un'esperienza strana, perché non ricordo di aver pianto da quando ero molto giovane. Sapevo che ne avevo abbastanza, che avevo bisogno di parlare”.

“Ci sono persone che stanno in silenzio, che si sentono senza voce e io ho questa piattaforma. Vincere campionati è una cosa straordinaria, ma cosa ne fai? Cosa ne fai del tuo tempo su questo pianeta?”.

Ora che è uno degli uomini più anziani della Formula 1, Hamilton ha il potere di sfidare qualsiasi illecito percepito e, recentemente, durante il Gran Premio di Singapore, ha etichettato i commenti fatti ad Autosport dal presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem come aventi un “elemento razzista”.

Parlando apertamente della sua salute mentale, Hamilton è l'ultima star dello sport a normalizzare quello che per lungo tempo è stato un argomento tabù, soprattutto tra gli uomini della sua fascia d'età.

“Siamo grati a Lewis Hamilton per essersi aperto e aver condiviso la sua esperienza con la depressione e l'impatto che il razzismo ha avuto su di lui per molti anni”, ha dichiarato a Motorsport.com Joe Levenson, responsabile dei media dell'associazione di volontariato per la salute mentale Mind.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, waves at the fans in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Parlare e parlare può aiutare a normalizzare le conversazioni e a sfidare lo stigma che spesso circonda la salute mentale. Noi di Mind sappiamo che quando i personaggi pubblici parlano apertamente della loro salute mentale, questo può avere un forte impatto".

“La nostra ricerca ha dimostrato che una persona su cinque ha iniziato una conversazione sulla propria salute mentale dopo aver sentito una celebrità o una persona in vista condividere la propria esperienza”.

:: Per maggiori informazioni riguardo la depressione, visitate il sito internet di Mind.