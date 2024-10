F1 | Niente sprint per i rookie a fine anno: l'idea slitta al 2025

L’ultima riunione della F1 Commission ha lavorato soprattutto in ottica futura, andando a rivedere parte dei regolamenti tecnici delle vetture 2026, su cui erano emersi molti dubbi alla presentazione lo scorso giugno. Rispetto alla proposta originaria, la FIA ha confermato che è arrivata a un punto di incontro con le squadre, per cui le vetture vedranno un incremento delle prestazioni aerodinamiche.

Tuttavia, questo non è stato l’unico tema della riunione, perché si è discusso anche della sprint race per i rookie, idea che inizialmente era stata proposta in vista del prossimo anno ma che, nell’ultimo periodo, aveva trovato consenti anche per una sua possibile introduzione già alla fine di questa stagione. L’idea era stata appoggiata da diversi Team Principal e prevedeva che ogni squadra scendesse in pista con una vettura, per un totale di dieci monoposto sulla griglia di partenza, con qualifica e gara in versione sprint che si sarebbero disputate tutte in un solo giorno.

Chiaramente, vi era anche un problema di fondo: non tutti i team hanno due giovani piloti pronti a salire in macchina che avessero già esperienza su una monoposto della massima serie. Tante squadre hanno infatti piloti nelle rispettive accademie junior, ma alcuni di questi, oltre il lavoro al simulatore, non sono ancora saliti su una vettura di F1, mentre altri, come i piloti delle scuderie di vertice, spesso accumulano chilometri con test privati.

Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli, debuttanti in F1 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Inoltre, vi era anche un secondo problema, ovvero quello del “carryover” di alcune parti delle vetture, perché alcuni team comunque non investiranno grandi quantità di denaro in inverno per riprogettare alcune parti delle vetture, dato che il prossimo sarà l’ultimo anno di questo ciclo regolamentare, spingendo a conservare alcuni elementi che andranno anche sulla macchina 2025.

Tuttavia, nonostante l’idea di anticipare la proposta e metterla in atto già al termine di questa stagione avesse inizialmente trovato dei consensi, alla fine non si è trovato un punto di incontro tra tutte le parti e, alla fine, si è dovuto abbandonare l’idea per questa stagione “per vincoli logicisti e di tempo” troppo complessi da risolvere in pochi mesi.

"È stato discusso il concetto di una gara per esordienti da aggiungere al programma dei test post-stagionali del 2024 ad Abu Dhabi", si legge in un resoconto della riunione della F1 Commission.

"Sebbene l'idea abbia ricevuto un ampio sostegno, è stato stabilito che, a causa di vincoli temporali e organizzativi, l'evento non si svolgerà nel 2024, ma le discussioni continueranno per formulare un potenziale concetto e un piano per il 2025".

Franco Colapinto è uno dei piloti che ha debuttato in questa stagione Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Infatti, nonostante la proposta non sia stata approvata per quest’anno, ciò non vuol dire che verrà abbandonata in maniera definitiva, perché le scuderie sono ancora favorevoli all'idea di far percorrere ai debuttanti un chilometraggio più rilevante sulle attuali vetture di F1.

L’idea verrà infatti riproposta in ottica 2025, il che darà a tutte le parti coinvolte la possibilità di rivedere i piani e organizzare la gara con più calma valutando tutti i dettagli, senza contare che, alla fine della prossima stagione, non ci sarà più il problema del carryover delle parti della vettura dato che nel 2026 ci saranno monoposto totalmente nuove. Inoltre, una sessione dedicata ai soli rookie, se organizzata in un certo modo, potrebbe rappresentare anche un’occasione per i team per accogliere sponsor specifici per l’evento.