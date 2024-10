F1 | Il Budget cap sarà agganciato al costo del lavoro dal 2026?

La Formula 1 in questo mese ha i motori spenti, ma il sistema è in piena attività pensando non solo al presente, ma anche al futuro. Sono in corso le discussioni per definire il nuovo Patto della Concordia che dovrà regolare il Circus con l’introduzione nel nuovo regolamento 2026, visto che quello in corso di validità scadrà l’anno prossimo.

Uno dei temi sul tavolo è il budget cap: si erano sparse le voci su un possibile allentamento del controllo dei costi che, invece, ha reso sostenibile la F1 anche per le squadre più piccole. Non dimentichiamoci che ancora pochi anni fa c’era il rischio che alcuni team saltassero per aria.

Con la politica di Liberty Media la musica è cambiata: il promotore americano, anche grazie al lavoro di Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1, è riuscito a riportare i GP ai vertici dello sport mondiale con una visibilità più diffusa a una nuova generazione di fan coltivata con la serie di Netflix, “Drive to Survive”, e un massiccio lavoro sui social network.

In parallelo il paddock è tornato ad essere ambito dai VIP e l’accordo decennale che F1 ha siglato con LVMH, vale a dire la multinazionale francese del lusso, la dice lunga sulla ricollocazione dei GP in un ambito che associa il record di presenze sulle tribune di ogni circuito, all’esclusività dell’evento di chi ha il privilegio di vivere il Paddock Club.

In un contesto dove tutti gli indicatori sono in crescita, c’è la necessità che la sfida futura sia combattuta ad armi pari. Il regolamento finanziario, terzo elemento di un quadro normativo che era sempre stato solo tecnico e sportivo, ha contribuito a un livellamento prestazionale delle monoposto (quattro squadre diverse hanno vinto delle gare quest’anno: Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes), ma proprio i vincoli stringenti del cost cap possono generare importanti disparità nella gestione di una squadra.

Valtteri Bottas, Team Stake F1 KICK Sauber C44 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Il costo del lavoro, per esempio, è un aspetto che può incidere pesantemente nell’organizzazione di un team. In Svizzera dove ha sede la Sauber (che si sta trasformando in Audi), mentre in Italia c’è la Ferrari, due realtà che subiscono spese per il personale che superano del 20 – 30% i costi che si registrano in Gran Bretagna, dove hanno base le altre squadre, ad esclusione di Haas e Racing Bulls.

La Haas ha il quartiere generale negli Stati Uniti a Kannapolis (Nord Carolina), e tre sedi operative (due in Italia: a Maranello alla Ferrari e a Varano de’ Melegari da Dallara e una in Inghilterra a Banbury), mentre la Racing Bulls è divisa fra Faenza e Milton Keynes e l’Alpine unisce Enstone al polo motoristico Renault di Viry Chatillon, ma la sede parigina verrà abbandonata dal team di F1 per preferire un motore Mercedes clienti.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

È evidente, che prendendo per buoni i numeri che abbiamo citato, emerge una grande disparità: Ferrari, Sauber e in misura minore Racing Bulls e Haas, pur disponendo della stessa capacità di spesa, sono vincolate ad assumere un personale decisamente inferiore rispetto ai team inglesi. Per coprire le posizioni necessarie a una moderna squadra di F1 (si parla di un migliaio di addetti per i top team) c’è chi allarga i ranghi con stipendi più bassi, per cui anche muoversi sul mercato può diventare più complicato.

La proposta, quindi, sarebbe di allargare la capacità di spesa in funzione di un parametro che non è solo quello dell’inflazione (ogni anno c’è già un adeguamento del potere d’acquisto), ma anche tenendo conto del costo del lavoro.

Si tratterebbe di una scelta di equità che riequilibrerebbe dei valori, insieme all’idea di uscire dall’ambiguità di spartire i costi di un addetto che teoricamente sarebbe utilizzato in parte dal team e in parte in altre F1 Activities (le barche per l’America’s Cup, piuttosto che lo studio di Hypercar o vetture stradali supercar. Grazie a un congruo aumento annuale della capacità di spesa, tutte le figure rientrerebbero nella squadra di F1, evitando le possibili furbate.

I suggerimenti emersi sono molto razionali: sarà interessante scoprire se davvero si potrà arrivare a una vera parificazione della spesa…