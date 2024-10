F1 | Ben Sulayem contro i media britannici: "Mi hanno condannato"

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha affrontato vari argomenti nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com e uno dei temi è stato quello del rapporto con i media britannici, su cui ritiene di non essere stato trattato equamente durante il suo mandato.

I commenti di Ben Sulayem sui media del Regno Unito arrivano sulla scia dell'apparizione di Adrian Newey nel podcast High Performance, in cui l'ingegenere aveva parlato delle ragioni che lo hanno spinto a lasciare la Red Bull per unirsi all'Aston Martin.

Il progettista aveva osservato che sia Max Verstappen che l'ex pilota della Red Bull Sebastian Vettel erano stati trattati ingiustamente dai media britannici, affermando che "c'è questa sorta di demonizzazione, di cui entrambi hanno sofferto a volte, che è molto ingiusta".

In un'intervista esclusiva a Motorsport.com, Ben Sulayem si è detto d'accordo con le osservazioni di Newey e ha espresso la propria opinione sul ruolo dei media nel motorsport. "Rispetto Max [Verstappen] perché sono un pilota. Sono stato un campione e rispetto i vincitori e i campioni. Vedo che ha avuto la sua parte [di maltrattamenti], ma parliamo di me. Se guardate i media britannici e quello che mi hanno fatto... Per l'amor di Dio, mi hanno condannato.

"Non mi hanno accusato di nulla, ma continuano a farlo. E se mi interessa? No. Perché? Perché cosa vogliono? Vogliono vendere e ottenere più copertura per loro stessi. Certo, sì. Ma non hanno alcun potere su di me e sulla FIA".

Max Verstappen, Red Bull Racing, parla con Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Con il dovuto rispetto per i media britannici o qualsiasi altro media, non hanno diritto di voto. Siamo una Federazione indipendente e democratica. È il mondo dei soci che mi ha eletto. Il potere è dell'Assemblea Generale, non loro".

"E sapete una cosa? Possiamo smetterla con queste sciocchezze e tornare agli affari e fare ciò che è meglio per lo sport? Se è possibile? Lo sto chiedendo. Se loro [i media] non vogliono farlo, sta a loro decidere. Ma la vita va avanti. Sapete cosa mi hanno fatto? Mi hanno reso più forte. Ora sono più attento e più saggio".

"E ho il sostegno [dei club membri]. E se e quando i soci decideranno che è il momento di cambiarmi come presidente, saranno loro a decidere. In fin dei conti, chi mi ha messo lì? È l'Assemblea generale, sono i soci. Sono molto, molto chiaro su questo. E se a loro non va bene, è una decisione che spetta a loro".

"Ma non torno da nessuno, non rispondo molto a voi [membri dei media] e non mi vendico. Perché? Perché non ne ho il tempo. Sono impegnato a rispondere a ciò che vogliono i membri e a ciò che vuole il motorsport".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Aperto ad avere una gara per la presidenza

Ben Sulayem, che spera di essere rieletto presidente della FIA il prossimo anno, è convinto che la federazione sia in uno stato migliore ora rispetto alla fine del 2021, quando ha assunto l'incarico.

"Onestamente, lo credo al 100%, E ci sono così tanti elementi in questo senso. Internamente, ora sono efficienti. Le cose si muovono più velocemente", ha detto Ben Sulayem.

"E siamo tornati alla nostra missione, che è quella di ascoltare i membri. Se si eliminano i membri, non c'è più la FIA. È molto semplice. La FIA è in una forma migliore, la FIA è più sana. E anche i team [di F1] hanno bisogno di una FIA forte e sana, perché nessuno vuole spendere [soldi] in un campionato che non è governato".

Parlando dei suoi obiettivi per il resto del suo primo mandato come presidente della FIA, ha detto: "Per quest'anno, solo finire e realizzare il mio manifesto. E siamo sulla strada giusta. Abbiamo riportato la FIA in attivo. E questo non attraverso licenziamenti e rimozioni, ma generando maggiori entrate e facendo in modo che gli altri siano corretti con noi, riposizionando e riformando la FIA e tornando alla nostra missione.

E" un'altra cosa: se c'è qualcuno che vuole fare una gara presidenziale con me, ne sarei più che felice. Abbiamo parlato di democrazia. È la democrazia tutto il tempo, non una parte del tempo. Quindi sono più che felice [di sfidare qualcun altro]".