F1 | Aston Martin: il fondo è modificato in cerca del bilanciamento

L’Aston Martin ha intenzione di rialzare la testa. La squadra di Silverstone è protagonista nel mercato dei tecnici (ha ufficializzato l’arrivo di Enrico Cardile come CTO e insegue Adrian Newey), ma vorrebbe tornare ad avvicinare le prime quattro squadre in pista, dopo un momento difficile iniziato a Imola, quando è stato introdotto un pacchetto di aggiornamenti tecnici che hanno “rotto” l’equilibrio della AMR24.

La variazione di comportamento della “verdona” fra i tratti di bassa e alta velocità ha reso la macchina difficile da guidare e complicata da mettere a punto, facendo crescere in maniera significativa il “nervosismo” di Fernando Alonso, e determinando una perdita di motivazione che lo ha portato a essere spesso dietro al compagno di squadra, Lance Stroll.

Aston Martin AMR24: il convogliatore di flusso ai lati dell'Halo Foto di: Giorgio Piola

Dan Fallows per Silverstone aveva varato un passo indietro nello sviluppo, preferendo tornare al fondo che la squadra aveva usato fino a Miami: la decisione si è rivelata saggia, perché l’Aston Martin sembra aver ritrovato il bandolo della matassa per riprendere il cammino dello sviluppo, proprio come cerca di fare in Ungheria la Ferrari.

La AMR24, a differenza della SF-24, non ha accusato i problemi di saltellamento, ma come dicevamo di bilanciamento: gli aerodinamici (che ancora lavorano nella galleria del vento della Mercedes a Brackley) sono convinti di aver individuato i problemi che hanno penalizzato la crescita della “verdona” e presentano a Budapest un fondo modificato essenzialmente nelle parti inferiori non visibili.

Dettaglio tecnico della nuova ala anteriore della Aston Martin AMR24 Foto di: Giorgio Piola

Completamente diversa è l'ala anteriore che segue l'ultima tendenza per esasperare la flessibilità dei flap, così come la doppia beam wing che è lo sviluppo per generare il massimo carico.

L’ambizione è di riagganciarsi al gruppo di testa, sapendo di avere un gap di due o tre decimi da colmare per tornare a togliersi le soddisfazioni dello scorso anno.

Aston Martin AMR24: ecco il nuovo diffusore e la beam wing doppia da massimo carico Foto di: Giorgio Piola

A complemento delle modifiche c’è anche la conferma del convogliatore di flusso che è stato provato da Nick Yelloly a Silverstone subito dopo il GP di Gran Bretagna: il collaudatore nel filming day ha utilizzato questo profilo alare in prossimità dell’attacco dell’Halo, seguendo un’idea che la Ferrari ha introdotto sulla SF-24, prima dell’introduzione del “cobra” che adesso adorna la rossa.