F1 | Esclusivo: la FIA a Spa controllerà la flessibilità delle ali

La posizione della FIA finora è stata chiara: sulle ali flessibili ha lasciato “giocare” le squadre dal momento che i flap hanno sempre superato i test statici previsti dal regolamento. Ora la Federazione Internazionale ha deciso di intervenire per valutare se debba essere il caso di rivedere il tema che nelle ultime settimane ha scatenato molte discussioni fra i team per soluzioni sempre più esasperate.

Sarebbe emerso che grazie alla flessibilità programmata dell’ala anteriore sia possibile trovare il bilanciamento aerodinamico delle monoposto a effetto suolo, molto difficili da equilibrare. Nel paddock c’è chi si domanda quale sia la soglia concessa nel disegno delle ali flessibili

La FIA, nei giorni che hanno preceduto la trasferta ungherese, ha mandato alle squadre una nuova direttiva tecnica nella quale si specifica che nelle prove libere del GP del Belgio in programma a Spa-Francorchamps la prossima settimana, alcune squadre selezionate dovranno montare delle videocamere per riprendere il comportamento delle ali anteriori.

McLaren MCL38: a Spa si controllerà la flessione dell'ala anteriore Foto di: Erik Junius

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Nikolas Tombazis, ha scritto ai team informandoli che nelle due sessioni di prove libere in Belgio l'organo di governo farà montare telecamere wireless in aggiunta a quelle previste.

La posizione di queste telecamere è stata ben specificata dalla FIA per registrare le flessioni e le rotazioni dei “mirini” adesivi che serviranno come punti di riferimento e che dovranno essere larghi 20 mm, di un unico colore che sia in contrasto rispetto alla carrozzeria.

I riferimenti saranno applicati alle paratie laterali e ai flap oltre che sul naso del muso, in modo da registrare tutti i possibili movimenti, mentre dalla FP3 le monoposto potranno tornare alla consueta configurazione.

La raccolta dei dati consentirà alla FIA di capire meglio come funzionano le ali anteriori delle squadre selezionate, potendo valutare se sia il caso di apportare delle modifiche ai regolamenti.

Per evitare che i team possano eludere i controlli montando ali specifiche quando le telecamere saranno accese, la FIA ha chiesto che queste restino montate per più del 50% dei giri cronometrati in una sessione, a meno che non vi siano circostanze di forza maggiore (in caso di incidente o di interruzione della sessione).

La Federazione Internazionale, dunque, vuole raccogliere dati incontestabili per fare delle valutazioni: qualora si dovessero scoprire valori molto difformi non è escluso che possa scattare un provvedimento che porti a cambiare le regole. Da quando? Dal prossimo anno o dalla ripresa del campionato dopo la sosta estiva? Proprio a Spa-Francorchamps nel 2022 la TD036 cambiò le norme sulla flessione dei pattini e da qual momento alcune monoposto come la Ferrari persero parte della competitività. Su chi pende la Spada di Damocle questa volta?