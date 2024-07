F1 | Max: "In Ungheria con grosse novità, è un weekend cruciale"

Nonostante Max Verstappen sia il pilota che ha conquistato più punti negli ultimi tre appuntamenti, è chiaro che Red Bull è chiamata a una reazione importante, soprattutto perché i rivali si sono avvicinati in modo netto, con la McLaren grande protagonista sul piano delle performance. Proprio per rispondere alla crescita degli avversari, la scuderia di Milton Keynes si presenterà in Ungheria con delle sostanziose novità tecniche, con un pacchetto definito molto più importante di quelli introdotti nella prima parte del campionato.

Non è un caso che, senza mezzi termini, lo stesso pilota olandese abbia definito quello ungherese come un fine settimana cruciale per capire quale sarà l’andamento del resto del mondiale. Se queste novità funzioneranno come atteso, allora potrà essere un boost importante nella rincorsa al titolo, per quanto gli 84 punti di vantaggio su Lando Norris rappresentino un bel cuscinetto con cui guardare con maggior serenità alla seconda metà del campionato.

Fino ad ora, Red Bull ha toccato in più occasioni il fondo, ma spesso si è limitata a piccole novità mirate, con un atteggiamento diverso dagli avversari, che invece hanno portato pacchetti più sostanziosi. Ora è il turno della scuderia di Milton Keynes, con Verstappen che ha sottolineato l’importanza del weekend.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Nella prima parte della stagione abbiamo portato cose, ma non erano particolarmente importanti. Quello che debutterà qui a Budapest è un pacchetto un po' più sostanzioso di quelli che abbiamo già portato. Quindi direi che sarà un fine settimana molto importante”, ha raccontato il 3 volte campione del mondo alla vigilia dell’appuntamento dell’Ungheria, prima di ribadire che sarà un fine settimana cruciale anche per capire quale sarà l’andamento del mondiale.

“Sì, si può dire che sarà cruciale. Se non riusciamo a ottenere un buon miglioramento, non so come si evolverà il resto della stagione. Ma allo stesso tempo non so nemmeno cosa ci riserveranno gli altri team, giusto? Quindi ci concentriamo solo su noi stessi. Stiamo apportando alcune cose alla vettura. E naturalmente spero che questo ci faccia guadagnare un po' di performance”.

“Credo che nelle ultime gare non abbiamo avuto la macchina più veloce. Quindi non mi aspetto che ora sia improvvisamente diverso. Qui portiamo degli aggiornamenti e speriamo che questo rappresenti un boost per noi. Vediamo come andrà questo fine settimana”, ha aggiunto Verstappen.

L’olandese rappresenta un riferimento difficile da eguagliare, a partire da Sergio Perez, che negli ultimi mesi è andato incontro a un periodo difficile nonostante il rinnovo del contratto, una dimostrazione del fatto che Red Bull ha riposto la sua fiducia in lui, pur chiaramente aggiungendo delle clausole. Parlando delle difficoltà incontrate dal messicano, Verstappen ha spiegato come, nel complesso, la monoposto sia diventata più complessa da guidare, con il team che fatica a trovare il bilanciamento ideale durante il fine settimana.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

Non è un mistero che, come successo ad esempio in Spagna, con Perez si tenda a sperimentare di più, tanto da “perderlo” in alcune occasioni tra i tanti setup provati. Tuttavia, nel complesso è la stessa Red Bull che non riesce a trovare più quella “semplicità” di utilizzo che aveva caratterizzato le prime gare del mondiale, dove in effetti i piloti avevano riscontrato maggior facilità nella ricerca del setup.

“So che Perez sta lavorando molto duramente. Speriamo che qui la macchina si adatti un po' di più al suo stile di guida, che tutto possa funzionare meglio. Da parte nostra, credo che dobbiamo concentrarci sulle prestazioni, perché la nostra vettura è stata a volte un po' difficile da gestire nel corso del venerdì, eravamo sempre alla ricerca del bilanciamento”, ha spiegato Verstappen, rimarcando quanto questo elemento possa pesare sul fine settimana.

“A quel punto, anche per noi come piloti è molto difficile essere costanti, perché devi sempre affrontare diversi tipi di problemi di bilanciamento. Quindi non è del tutto corretto dire che è tutta colpa di Perez, perché anche per me gli ultimi fine settimana sono stati molto impegnativi nel tentativo di ottenere il meglio dalla vettura. Il team lo sa, per questo l’obiettivo è quello di portare la vettura in una finestra di funzionamenti più piacevole e prevedibile già dalla FP1”.

Gli avversari si sono indubbiamente avvicinati rispetto all’inizio della stagione, quando invece tutto era e sembrava più semplice già dal venerdì, dove spesso Verstappen riusciva a concludere il primo giorno di prove già con ottime sensazioni al volante, per poi dover semplicemente affinare i dettagli. Invece, da Imola in poi è diventato tutto più complesso, sia perché di fatto alcuni circuiti non si sposavano del tutto con le caratteristiche della RB20, sia perché i rivali si sono avvicinati.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

“Se si guarda alla situazione in modo realistico, altre squadre hanno fatto passi più grandi di noi. Questo è molto chiaro. So che il mio team sta spingendo al massimo per trovare migliori prestazioni. È molto complicato, queste auto. E naturalmente, in quanto team di vertice, si ha meno tempo a disposizione, anche nella galleria del vento. Non la sto usando come una scusa, perché non voglio pensarla così. Ma la realtà è che abbiamo meno tempo e abbiamo cercato di fare del nostro meglio”.

“Tuttavia, all'inizio dell'anno mi sentivo davvero a mio agio con la macchina, tutto veniva più naturale, anche rispetto allo scorso anno. Ma poi, dopo qualche gara, complice anche i miglioramenti degli altri team, abbiamo avuto dei fine settimana un po' complessi, cosa che non era successa nei primi GP tutto era più naturale”.

In generale, secondo l’olandese ci sono diversi punti su cui intervenire, sia per quanto riguarda le pure performance, ma anche i feedback dal simulatore, dato che, in alcune occasioni, Red Bull non è arrivata in pista con un setup ideale, costringendo la squadra a dover lavorare ulteriormente in pista sugli assetti: “Penso che sia il modo in cui impostiamo la vettura, ma forse anche quello che otteniamo dal simulatore queste cose devono migliorare. Inoltre, abbiamo bisogno di prestazioni migliori. Migliori sono le performance, più è semplice guidare perché non devi spingerti sempre al limite”, ha concluso l’olandese.