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WEC | Goodyear a Monza per l'ultima delle Eagle LMGT3, dal 2027 nuova specifica
Sul Tempio della Velocità la sfida sarà mandare in temperatura rapidamente le gomme Medie, poi dal prossimo anno verrà introdotta una nuova tipologia fatta al 66% di materiali rinnovabili.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 6 nov 2026, 14:35
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Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images
La stagione del FIA World Endurance Championship volge al termine questo fine settimana con il ritorno della 6 Ore di Monza, che vedrà per l'ultima volta in pista l'attuale specifica degli pneumatici Goodyear Racing Eagle LMGT3.
Il circuito alle porte di Milano ha già ospitato il Mondiale in passato, ma mai nell'era LMGT3. La collocazione in calendario a novembre comporterà temperature decisamente più basse rispetto a quelle riscontrate durante l'ultima visita di Goodyear e del WEC al "Tempio della Velocità", nel luglio 2023.
In questo contesto, gli pneumatici Goodyear Racing Eagle in mescola media – progettati per un rapido riscaldamento – offriranno ai piloti, professionisti e non, la sicurezza necessaria per spingere fin dall'uscita dalla corsia dei box, anche in condizioni di freddo.
La configurazione del tracciato, caratterizzata da lunghi rettilinei alternati a chicane strette, ricorda quella di Le Mans; per prepararsi alle temperature più rigide, gli ingegneri Goodyear hanno fatto tesoro dell'esperienza maturata a Spa-Francorchamps e Silverstone. Ogni team LMGT3 sarà affiancato da un ingegnere di pista Goodyear dedicato, che fornirà consulenza su assetto e strategia per l'intero weekend di gara.
Analogamente a quanto accaduto il mese scorso durante la 6 Ore di Barcellona, è probabile che i team puntino su strategie basate su un singolo stint per ogni set di pneumatici. In caso di pioggia, l'ampio spettro di utilizzo sia degli pneumatici slick che di quelli da bagnato potrebbe aprire la strada a scelte strategiche interessanti, specialmente su un tracciato che va asciugandosi.
Questo fine settimana non segna solo la conclusione della terza stagione della categoria LMGT3 nel WEC, ma rappresenta anche l'ultima apparizione dell'attuale gamma di pneumatici Goodyear Racing Eagle, sia slick che da bagnato. A partire dalla prossima stagione, le vetture LMGT3 impegnate nel WEC e nella European Le Mans Series utilizzeranno una nuova specifica di pneumatici, composta per il 66% da materiali sostenibili.
"Monza rappresenta una sfida interessante per chiudere una stagione del WEC molto competitiva, soprattutto a causa delle temperature più basse previste in questo periodo dell'anno", ha dichiarato Stephen Bickley, Endurance Program Manager di Goodyear.
"Portare rapidamente gli pneumatici in temperatura sarà fondamentale; le caratteristiche di riscaldamento rapido dei nostri Goodyear Racing Eagle 'Medium' dovrebbero garantire ai piloti la sicurezza necessaria fin dall'inizio di ogni stint".
"Questo fine settimana segna un traguardo significativo per Goodyear, poiché concludiamo tre stagioni con l'attuale specifica di pneumatici per la categoria LMGT3". Dopo la 6 Ore di Barcellona del mese scorso, i team hanno iniziato a testare le nuove gomme; non vediamo l’ora di vederli in azione in gara il prossimo anno.
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