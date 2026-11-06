Ultime notizie

WEC 6h di Monza

WEC | Goodyear a Monza per l'ultima delle Eagle LMGT3, dal 2027 nuova specifica

Sul Tempio della Velocità la sfida sarà mandare in temperatura rapidamente le gomme Medie, poi dal prossimo anno verrà introdotta una nuova tipologia fatta al 66% di materiali rinnovabili.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 6 nov 2026, 14:35

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

La stagione del FIA World Endurance Championship volge al termine questo fine settimana con il ritorno della 6 Ore di Monza, che vedrà per l'ultima volta in pista l'attuale specifica degli pneumatici Goodyear Racing Eagle LMGT3.

Il circuito alle porte di Milano ha già ospitato il Mondiale in passato, ma mai nell'era LMGT3. La collocazione in calendario a novembre comporterà temperature decisamente più basse rispetto a quelle riscontrate durante l'ultima visita di Goodyear e del WEC al "Tempio della Velocità", nel luglio 2023.

In questo contesto, gli pneumatici Goodyear Racing Eagle in mescola media – progettati per un rapido riscaldamento – offriranno ai piloti, professionisti e non, la sicurezza necessaria per spingere fin dall'uscita dalla corsia dei box, anche in condizioni di freddo.

La configurazione del tracciato, caratterizzata da lunghi rettilinei alternati a chicane strette, ricorda quella di Le Mans; per prepararsi alle temperature più rigide, gli ingegneri Goodyear hanno fatto tesoro dell'esperienza maturata a Spa-Francorchamps e Silverstone. Ogni team LMGT3 sarà affiancato da un ingegnere di pista Goodyear dedicato, che fornirà consulenza su assetto e strategia per l'intero weekend di gara.

Analogamente a quanto accaduto il mese scorso durante la 6 Ore di Barcellona, ​​è probabile che i team puntino su strategie basate su un singolo stint per ogni set di pneumatici. In caso di pioggia, l'ampio spettro di utilizzo sia degli pneumatici slick che di quelli da bagnato potrebbe aprire la strada a scelte strategiche interessanti, specialmente su un tracciato che va asciugandosi.

Questo fine settimana non segna solo la conclusione della terza stagione della categoria LMGT3 nel WEC, ma rappresenta anche l'ultima apparizione dell'attuale gamma di pneumatici Goodyear Racing Eagle, sia slick che da bagnato. A partire dalla prossima stagione, le vetture LMGT3 impegnate nel WEC e nella European Le Mans Series utilizzeranno una nuova specifica di pneumatici, composta per il 66% da materiali sostenibili.

"Monza rappresenta una sfida interessante per chiudere una stagione del WEC molto competitiva, soprattutto a causa delle temperature più basse previste in questo periodo dell'anno", ha dichiarato Stephen Bickley, Endurance Program Manager di Goodyear.

"Portare rapidamente gli pneumatici in temperatura sarà fondamentale; le caratteristiche di riscaldamento rapido dei nostri Goodyear Racing Eagle 'Medium' dovrebbero garantire ai piloti la sicurezza necessaria fin dall'inizio di ogni stint".

"Questo fine settimana segna un traguardo significativo per Goodyear, poiché concludiamo tre stagioni con l'attuale specifica di pneumatici per la categoria LMGT3". Dopo la 6 Ore di Barcellona del mese scorso, i team hanno iniziato a testare le nuove gomme; non vediamo l’ora di vederli in azione in gara il prossimo anno.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | Coletta: "Non ci aspettavamo di soffrire così tanto, Ferrari pronta a fare tesoro di tutto"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Redazione Motorsport.com





WEC | Un pilota 'rockstar': ecco il Poster della 24h di Le Mans 2027



WEC



WEC



24h di Le Mans



3 g



WEC | Un pilota 'rockstar': ecco il Poster della 24h di Le Mans 2027





Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027



MotoGP



MotoGP



Malesia



3 g



Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027





WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza



WEC



WEC



6h di Monza



7 g



WEC | La Ferrari 499P in Stazione Centrale a Milano prima della 6h di Monza

Ultime notizie





WEC | Goodyear a Monza per l'ultima delle Eagle LMGT3, dal 2027 nuova specifica



WEC



WEC WEC



6h di Monza



7 min



WEC | Goodyear a Monza per l'ultima delle Eagle LMGT3, dal 2027 nuova specifica





MotoGP | Lorenzo: "Aprilia tecnicamente superiore alla Ducati, ma Marquez è il Senna delle moto"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



38 min



MotoGP | Lorenzo: "Aprilia tecnicamente superiore alla Ducati, ma Marquez è il Senna delle moto"





F1 | Cadillac: la sospensione di Bottas ha ceduto perché… sciolta dal calore dei freni



Formula 1



F1 Formula 1 1 h



F1 | Cadillac: la sospensione di Bottas ha ceduto perché… sciolta dal calore dei freni





MotoGP | Lusail, Libere 1: Marquez e Bezzecchi staccano la concorrenza, Martin 5° a 0"7



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Lusail, Libere 1: Marquez e Bezzecchi staccano la concorrenza, Martin 5° a 0"7

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti