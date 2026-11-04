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WEC | Ferrari 499P in Stazione a Milano, la carica di Giovinazzi e Fuoco: "A Monza daremo tutto per i Tifosi"

La LMH #51 di Maranello è esposta presso la Galleria delle Carrozze fino a sabato 7 novembre in vista della 6h brianzola che concluderà la stagione 2026, per la quale tutti gli alfieri del Cavallino Rampante si sono preparati con l'obiettivo di regalare la gioia al proprio pubblico.

Francesco Corghi Giacomo Rauli

Pubblicato: 4 nov 2026, 14:20

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La Ferrari 499P #51 esposta in Stazione Centrale a Milano

Foto di: FIA WEC

La seconda gara di casa stagionale per Ferrari e AF Corse sarà anche il saluto al FIA World Endurance Championship per la 499P in configurazione attuale, che alla 6h di Monza cercherà di dare un'ultima gioia al proprio pubblico prima di trasformarsi nel 2027 con la versione aggiornata.

Dopo aver goduto del supporto dei Tifosi del Cavallino Rampante in quel di Imola, ora tocca all’Autodromo Nazionale Monza tornare ad ospitare gli uomini di Maranello e il Mondiale, dove l'obiettivo è cercare di ottenere un bel risultato per concludere con il sorriso una annata non certo semplice.

In attesa che i motori si accendano in Brianza, la Ferrari ha scelto di partecipare al lancio dell'evento esponendo la 499P #51 di James Calado, Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi in Stazione Centrale a Milano fino a sabato 7 novembre.

La LMH dei Campioni del Mondo 2025 è situata presso la Galleria delle Carrozze, dove alle ore 12;30 di oggi sono giunti anche Giovinazzi e il suo collega della #50, Antonio Fuoco, per una presentazione ed incontro con i tifosi, curiosi e giornalisti, tra cui Motorsport.com.

La Ferrari 499P #51 esposta in Stazione Centrale a Milano

Foto di: FIA WEC

"È bello correre l’ultima gara dell’anno su una pista unica nel panorama del motorsport come Monza, davanti ai nostri Tifosi che, come da tradizione, non ci faranno mancare il loro calore. A Monza ho dei ricordi bellissimi collezionati in particolare negli anni con le monoposto e nel 2023 quando con la 499P numero 51 terminammo fuori dal podio, ma ricordo lo spettacolo garantito dai Tifosi nel festeggiare il secondo posto dei nostri compagni della 50. Gareggiare davanti ai fan italiani sarà un’emozione unica: purtroppo non potremo ambire alla vittoria in campionato, ma cercheremo di fare qualcosa di speciale per loro, così come per le nostre famiglie e gli amici che verranno in pista a supportarci", ha detto Giovinazzi.

"Gareggiare di nuovo a Monza sarà una grandissima emozione. Ricordo l’atmosfera che avevamo vissuto nel 2023, con un affetto incredibile da parte del pubblico in tribuna e sotto il podio, quando festeggiammo il secondo posto. Ci dispiace tornare all’Autodromo Nazionale senza la possibilità di giocarci i titoli Piloti e Costruttori, ma come sempre cercheremo di fare del nostro meglio per regalare un weekend divertente e memorabile ai nostri Tifosi", ha aggiunto Fuoco.

La Ferrari 499P #51 esposta in Stazione Centrale a Milano

Foto di: FIA WEC

Una stagione da chiudere al meglio

Naturalmente, l'attesa per la Ferrari sul suolo di casa non è solamente da parte dei sostenitori del marchio emiliano e degli appassionati del mondo delle ruote coperte, ma anche dai protagonisti vestiti di Rosso, oltre che dei colleghi in Giallo Modena della 499P #83 di AF Corse, vale a dire Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica.

Reduci dal podio ottenuto a Barcellona con Fuoco, anche Miguel Molina e Nicklas Nielsen si presentano al via molto carichi.

“Torniamo di scena a ‘casa’, in Italia, e sappiamo che per la Ferrari questo non sarà un fine settimana come tutti gli altri: Monza sarà una gara importante e, mi auguro, molto bella per il pubblico che verrà a supportarci dal venerdì alla domenica. Dall’abitacolo delle nostre 499P possiamo percepire il calore dei nostri Tifosi: per noi sarà una spinta ulteriore per disputare la migliore gara possibile”, dice lo spagnolo.

Il danese aggiunge: “Non vedo l‘ora di scendere in pista a Monza in una gara dove la squadra sarà determinata a fare tutto alla perfezione. Se ripenso all’unico precedente con la 499P nell’estate 2023, ricordo come fosse successa ieri l’invasione dei Tifosi sotto il podio. Furono momenti indimenticabili. Sono convinto che la 499P si adatti bene a un tracciato veloce come Monza: arriviamo quindi a questa gara fiduciosi nei nostri mezzi e con la volontà di regalare un bel fine settimana ai nostri Tifosi”.

La Ferrari 499P #51 esposta in Stazione Centrale a Milano

Foto di: FIA WEC

Dall'altro lato del box, Pier Guidi e Calado sono pronti a dare tutto per riscattarsi assieme a Giovinazzi, dopo le ultime uscite difficili da mandare giù.

“Concludere la stagione in Italia è sicuramente un fatto positivo per la nostra squadra e difendere i colori della Ferrari davanti al ‘nostro’ pubblico è qualcosa di speciale. Purtroppo arriviamo a Monza fuori dai giochi per la vittoria in campionato: il nostro obiettivo, in ogni caso, è di sfruttare al massimo il potenziale che avremo a disposizione sperando di lottare per un successo nell’ultimo round del 2026”, commenta il piemontese.

D'accordo anche il britannico: “Abbiamo preparato al meglio l’ultima prova dell’anno e, come sempre, scenderemo in pista con la massima determinazione, consapevoli di non dover commettere errori. Vogliamo concludere nel miglior modo possibile la stagione”.

L'Ingegner Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance di Ferrari, spiega come si lavorerà con le 499P sul 'Tempio della Velocità': "Monza richiede una vettura efficiente sul veloce, stabile nelle grandi frenate e capace di garantire una buona trazione in uscita dalle curve lente, oltre a consistenza nell’arco dell’intero stint".

"Le temperature particolarmente basse, tipiche del mese di novembre, renderanno ancora più delicata la gestione degli pneumatici e il raggiungimento della corretta finestra di utilizzo, soprattutto in qualifica e nelle ripartenze dopo eventuali Safety Car o Full Course Yellow".

"Non disponendo di riferimenti recenti, dato che torniamo a Monza in gara dopo tre anni, sarà fondamentale interpretare rapidamente le condizioni della pista e sfruttare al meglio le indicazioni raccolte durante le sessioni di preparazione al simulatore".

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, chiosa: “Concludere la stagione a Monza rappresenta qualcosa di unico per la Ferrari in un anno che ci ha già visti protagonisti a Imola, nel primo round del campionato".

"Scendere in pista nuovamente davanti ai nostri Tifosi, in una cornice di pubblico che ci aspettiamo davvero notevole, sarà un motivo ulteriore per cercare di essere autori di una gara priva di errori, con l’obiettivo di regalare spettacolo e soddisfazioni agli appassionati che verranno a supportarci in tribuna".

"Ci presentiamo su un tracciato veloce come Monza, che conosciamo molto bene, dopo il podio ottenuto a Barcellona con la 499P #50 e la bella prestazione dell’equipaggio #83: ci auguriamo un pronto riscatto anche con la vettura #51 per terminare al meglio la stagione".

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