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WEC | Derby in casa Toyota per il Mondiale Piloti: ecco le combinazioni per la Corona Iridata

Assegnato il titolo Costruttori della Classe HYPERCAR, a Monza rimane aperto il duello tra le TR010 Hybrid di Buemi/Hartley/Hirakawa e Conway/De Vries/Kobayashi, con la #8 in ampio vantaggio sulla #7: chi la spunterà? Vediamo le casistiche.

Francesco Corghi

Pubblicato: 4 nov 2026, 09:42

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: JEP

La 6h di Monza che chiuderà la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship sarà decisiva anche per l'assegnazione dei titoli Mondiali: oggi ci concentreremo sulle combinazioni che riguardano la classifica Piloti della Classe HYPERCAR.

L'unico già andato in bacheca è proprio l'iride della medesima categoria per quanto concerne il Costruttori, dato che Toyota Racing che ha chiuso il discorso grazie alla doppietta realizzata a Barcellona.

Resta però aperta la lotta tra le due TR010 Hybrid e, nello specifico, la #8 di Brendon Hartley, Ryō Hirakawa e Sébastien Buemi al momento è in testa con 114 punti, il che li vede in grande vantaggio nei confronti dei colleghi Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck De Vries, che inseguono a 97 punti.

Essendo la gara brianzola una 6h, l'assegnazione del bottino sarà sulla scala di 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, più 1 punto addizionale per chi realizza la Hyperpole. Il totale è quindi di 26 punti sul tavolo.

Tenendo conto di ciò, per il trio leader le cose sembrano relativamente semplici, anche perché in caso di parità coi dirimpettai di box possono godere del vantaggio di tre successi all'attivo (Imola, Fuji, Barcellona), contro uno (Le Mans) dei colleghi, dunque possono essere sufficienti 8 punti per poter indossare la corona d'alloro domenica sera.

Vediamo quali sono le possibilità e gli incroci di questo derby tutto di marca nipponica.

Toyota #8 - 114 punti: Campione se...

- Vince e ottiene la Hyperpole (140 punti)

- Vince (139)

- Arriva 2a e ottiene la Hyperpole (133)

- Arriva 2a (132)

- Arriva 3a e ottiene la Hyperpole (130)

- Arriva 3a (129)

- Arriva 4a e ottiene la Hyperpole (127)

- Arriva 4a (126)

- Arriva 5a e ottiene la Hyperpole (125)

- Arriva 5a (124)

- Arriva 6a e ottiene la Hyperpole (123)

- Arriva 6a (122), la #7 vince e non ottiene la Hyperpole

- Arriva 7a e ottiene la Hyperpole (121), la #7 non vince

- Arriva 7a (120), la #7 non vince

- Arriva 8a e ottiene la Hyperpole (119), la #7 non vince

- Arriva 8a (118), la #7 non vince

- Arriva 9a e ottiene la Hyperpole (117), la #7 non vince

- Arriva 9a (116), la #7 arriva 2a e ottiene la Hyperpole

- Arriva 10a e ottiene la Hyperpole (116), la #7 arriva 2a e ottiene la Hyperpole

- Arriva 10a (115), la #7 arriva 2a

- Ottiene la Hyperpole (115), la #7 arriva 2a

- Non va a punti, la #7 non arriva 1a o 2a.

Toyota #7 - 97 punti: Campione se...

- Vince e ottiene la Hyperpole (123 punti), la #8 arriva 6a e non ottiene la Hyperpole

- Vince (122), la #8 arriva 7a con o senza Hyperpole

- Arriva 2a e ottiene la Hyperpole (116), la #8 arriva 10a, oppure ottiene solo la Hyperpole

- Arriva 2a (115), la #8 non va a punti in Hyperpole e gara

Prossimamente parleremo della Classe LMGT3, dove la situazione è molto più intricata e complessa.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: JEP

Le parole dei protagonisti

Kamui Kobayashi: “È stato un anno speciale per il team e una prima stagione fantastica con la TR010 Hybrid. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi: la vittoria a Le Mans, entrambi i titoli mondiali e il successo nella nostra gara di casa. Ora manca un’ultima gara e vogliamo chiudere in bellezza. Il Campionato del Mondo piloti è ancora in palio e con la vettura #7 spingeremo al massimo per conquistarlo. Il distacco in classifica è piuttosto ampio, ma ce la metteremo tutta. Possiamo solo concentrarci sulla nostra gara e vedere cosa succederà. Spero che riusciremo a vincere, per concludere la stagione nel modo perfetto e salutare Mike nel migliore dei modi".

Mike Conway: “Per me è l’ultima gara a Monza, ma c’è ancora molto in palio per quanto riguarda il titolo piloti. La situazione è diventata decisamente più complessa, ma abbiamo ancora una possibilità, quindi daremo il massimo e faremo tutto ciò che è in nostro potere. Ho trascorso 12 stagioni con il team e le ho apprezzate tutte, una per una. Si chiude un capitolo, ma per me ne sta per iniziare un altro. Un grande ringraziamento a Toyota e, personalmente, a Morizo-san, per averci offerto questa straordinaria opportunità. Grazie anche a tutto il personale di Colonia, di Higashi-Fuji e a chiunque abbia contribuito al programma per il duro lavoro svolto insieme in questi anni. È stato un percorso davvero entusiasmante e auguro a tutti il ​​meglio per il futuro".

Nyck De Vries: “Non vedo l’ora di gareggiare a Monza per la prima volta al volante di una Hypercar. È un tracciato ad altissima velocità, un po’ come Le Mans; abbiamo visto quanto fosse competitiva la nostra TR010 Hybrid su quel tipo di pista, quindi spero che potremo lottare nelle posizioni di vertice. Il titolo piloti non dipende esclusivamente da noi: possiamo solo dare il massimo, puntare alla vittoria e vedere cosa succede, ma ce la metteremo tutta per riuscirci".

Sébastien Buemi: “Amo correre in Italia; ho trascorso molto tempo qui all’inizio della mia carriera e i tifosi nutrono sempre una grande passione per il motorsport. È il luogo ideale per concludere una stagione davvero speciale per noi. Ovviamente, con la #8, vogliamo completare l’opera e conquistare il titolo piloti. Siamo in una buona posizione, ma la concorrenza sarà agguerrita e non sarà una gara facile".

Brendon Hartley: “È emozionante arrivare all’ultima gara della stagione in lizza per il titolo piloti, ed è fantastico poterlo fare avendo già in tasca il Campionato del Mondo Costruttori. Nonostante il buon margine di vantaggio sull’altra nostra vettura, le gare che decidono il campionato sono sempre fonte di tensione e non si sa mai cosa possa accadere. Per questo motivo, dovremo essere al massimo della forma per tutto il fine settimana".

Ryō Hirakawa: “La squadra ha lavorato duramente per arrivare a questo punto ed è stato bellissimo festeggiare insieme il Campionato del Mondo Costruttori. Ora manca un’ultima gara e cercheremo di conquistare il titolo piloti con la vettura #8. A differenza di Barcellona, ​​abbiamo già corso a Monza con una Hypercar in tempi relativamente recenti, anche se questa sarà la prima volta con la TR010 Hybrid e gli pneumatici di quest’anno. Ci sarà molto da imparare, ma tutto il team è fortemente motivato a chiudere la stagione con un grande risultato".

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