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WEC | Ufficiale: Malthe Jakobsen e Peugeot si separano a fine stagione

La Casa del Leone ha annunciato che Monza sarà l'ultimo impegno con la 9X8 per il giovane danese, che dal prossimo anno andrà ad affrontare una nuova avventura in McLaren.

Francesco Corghi

Pubblicato: 2 nov 2026, 16:31

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Foto di: Marc Fleury

Malthe Jakobsen affronterà la sua ultima gara con la Peugeot in occasione della 6h di Monza che nel fine settimana andrà a chiudere la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.

Il danese è da tempo accostato a McLaren, dove dal prossimo anno ritroverà il suo vecchio collega Mikkel Jensen e gli altri piloti già ufficializzati, ossia Laurens Vanthoor, Alex Lynn e Leonardo Fornaroli.

In attesa di cambiare casacca, ad attenderlo c'è la sfida finale con la 9X8 #94 condivisa con Loïc Duval e Théo Pourchaire, sul 'Tempio della Velocità' che nel 2022 fu teatro dell'esordio di Peugeot nella serie con la sua LMH in vecchia configurazione, mentre anche quella attuale verrà poi messa da parte per lasciare il posto nel 2027 alla versione profondamente rivista e aggiornata.

“Correre a Monza questo fine settimana per l’ultima volta con la Peugeot è qualcosa di speciale dopo quattro anni incredibili trascorsi con questa fantastica squadra. Mi hanno fatto sentire parte della famiglia fin dal primo giorno, durante i Rookie Test in Bahrain, e hanno contribuito in modo determinante alla mia crescita come persona e come pilota, da pilota junior a pilota ufficiale del WEC!", ha commentato Jakobsen.

"È stato un capitolo indimenticabile della mia carriera, in particolare gareggiare a Le Mans nella Classe Regina per la prima volta è un ricordo incredibile! Un grande grazie a Peugeot Sport, chiudiamo la gara di questo fine settimana in bellezza!"

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto di: FIA WEC / DPPI

Olivier Jansonnie, Direttore di Stellantis Motorsport, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Malthe ha realizzato con noi e dei progressi che ha compiuto lungo il percorso. È stato un privilegio vederlo crescere come pilota e come membro del team".

"Lo ringraziamo sinceramente per il suo impegno, il suo duro lavoro e tutto ciò che ci ha dato, e gli auguriamo ogni successo per il futuro. Poiché Monza segna sia l’ultima gara della stagione del FIA WEC sia l’ultimo appuntamento di Malthe con la squadra, siamo determinati a chiudere insieme questo capitolo con una nota positiva".

Il Team Principal, Emmanuel Esnault, chiosa: "Monza non sarà solo l’ultima gara della stagione, ma anche quella finale di Malthe con noi. Tutti nel team hanno davvero apprezzato il suo entusiasmo, impegno e, naturalmente, le prestazioni in pista. Un sentito grazie a te, Malthe! L’intero team ti augura il meglio per il futuro. Ora sta a tutti noi concludere insieme questo fantastico percorso con un ottimo risultato".

"A Monza, la 9X8 ha conquistato il suo primo podio nel 2023, quindi speriamo che sia di buon auspicio per questo fine settimana! L'obiettivo del fine settimana sarà quello di sfruttare al massimo il potenziale della nostra vettura, e puntiamo a finire a punti. Sappiamo tutti che nulla può mai essere dato per scontato, visto il livello di competitività del campionato! Ci troviamo di fronte a un campo di concorrenti molto agguerrito e le condizioni meteorologiche potrebbero giocare un ruolo fondamentale".

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