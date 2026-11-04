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WEC | McLaren promuove Grégoire Saucy sulla MCL-HY per il 2027

Lo svizzero, che ha preso parte ai test di sviluppo della LMDh fin dal primo giorno, è stato premiato per impegno e crescita con un posto da titolare per il programma in Classe HYPERCAR che scatterà dal prossimo anno.

Francesco Corghi

Pubblicato: 4 nov 2026, 15:02

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McLaren Racing ha scelto di promuovere Grégoire Saucy a titolare sulla MCL-HY per il debutto in Classe HYPERCAR nella stagione 2027 del FIA World Endurance Championship.

Il giovane svizzero, che ha iniziato un percorso sulle Oreca LMP2 del team United Autosports tra ELMS e Le Mans, era entrato un paio di anni fa nel giro dei piloti della Casa di Woking, dedicandosi prima a fare esperienza al volante dlla 720S in LMGT3, poi allo sviluppo della LMDh telaiata Dallara.

Saucy è stato infatti impiegato fin dai primi metri percorsi a Varano de' Melegari al volante del prototipo ibrido del marchio inglese, affiancando Mikkel Jensen e poi anche gli altri ufficiali pian piano arrivati per affrontare il programma, ossia Laurens Vanthoor, Leonardo Fornaroli e Alex Lynn.

Grégoire Saucy, McLaren MCL-HY test a Imola

Foto di: McLaren

“Sono al settimo cielo per questa opportunità. Quando sono entrato a far parte del McLaren Hypercar Team per lo sviluppo, speravo che potesse portare a un posto da pilota titolare, ma sapevo che sul mercato c’era un gran numero di talenti esperti. Sono rimasto concentrato, ho lavorato duramente e mi sono adattato rapidamente alla MCL-HY", commenta Saucy.

"Ho amato ogni secondo trascorso con questa squadra: gli standard sono incredibilmente alti, le persone sono di grande sostegno e l’atmosfera è fantastica. Non vedo l’ora di continuare questo percorso. Grazie a Zak Brown per avermi inserito nel Programma di Sviluppo e a James Barclay per avermi affidato questa opportunità".

McLaren MCL-HY, Test a Imola

Foto di: McLaren

Il team principal, James Barclay, aggiunge: "La promozione di Grégoire rappresenta esattamente l’obiettivo per cui è stato concepito il Programma di Sviluppo di McLaren: individuare talenti eccezionali, sostenerne la crescita e creare un percorso concreto verso un posto da pilota ufficiale".

"Ci ha impressionato durante tutto il programma di test della MCL-HY per il suo ritmo, l’approccio metodico all’interno del team e i progressi compiuti nel corso dell’intenso programma di prove. Si è guadagnato questa opportunità e siamo entusiasti di vederlo compiere il prossimo passo nella sua carriera con la McLaren".

McLaren annuncerà poi la prossima settimana il sesto ed ultimo componente della formazione HYPERCAR: presumibilmente si tratterà di Malthe Jakobsen, che ha appena salutato Peugeot Sport, con cui affronterà la 6h di Monza come ultimo impegno col Leone.

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