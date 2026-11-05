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WEC 6h di Monza

WEC | Mondiale LMGT3: Pera e Lietz all'ultimo assalto difensivo contro la truppa Corvette-TF Sport

Il duo della Porsche-Manthey #92 combatterà fino all'ultimo per non perdere il titolo, ma la rincorsa al leader Edgar della Z06 #33 parte da -18. E occhio anche a Corvette #34 e BMW-WRT #69, ecco tutte le combinazioni.

Francesco Corghi

Pubblicato: 5 nov 2026, 10:59

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#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: Stringer / Anadolu via Getty Images

La 6h di Monza che andrà a concludere la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship sarà decisiva anche per l'assegnazione dei titoli di Classe LMGT3.

Dopo aver illustrato le casistiche riguardanti i prototipi della categoria HYPERCAR, dove sarà un derby tutto in casa Toyota per la Corona d'alloro, ora tocca alle derivate di serie, che al momento vedono al comando il solo Jonny Edgar della Corvette-TF Sport #33.

Questo perché il regolamento prevede che non sia l'intero equipaggio di una vettura a prendere punti, ma i singoli occupanti. Con Ben Keating infortunato nelle prime due gare dell'anno e Nicky Catsburg costretto a saltarne una per la concomitanza con l'IMSA, ecco che solamente il loro collega della Z06 #33 rimane in corsa per il primato.

Per assurdo, le combinazioni potrebbero anche vedere i tre concludere nelle prime tre posizioni, di fatto monopolizzando l'intero podio del lotto, beffando chi invece non ha mai saltato gare e corso sempre con i rispettivi colleghi di vettura.

Qui si potrebbe aprire una parentesi interessante, parlando dell'effettiva meritocrazia del regolamento (che viene adottato nella medesima maniera anche da altre serie, come IMSA e GT World Challenge, per citarne un paio). D'altra parte, in quanti sport di squadra abbiamo giocatori eletti vincitori di Anelli NBA, Campioni nazionali ed internazionali pur non avendo quasi mai toccato il campo o... scaldato sempre la panchina sventolando asciugamani?

Di questo parleremo prossimamente, intanto concentriamoci sulle possibilità di conquista del titolo, dove in lizza sono anche i Campioni in carica Riccardo Pera e Richard Lietz, più il loro collega Yasser Shahin della Porsche-Manthey #92, che inseguono il primato a -18 punti.

Una possibilità ce l'hanno pure Charlie Eastwood, Salih Yoluç e Peter Dempsey della Corvette-Racing Team Turkey by TF #34 trovandosi a -22, anche se qui diventa presumibile che ci possa essere un aiuto alla vettura sorella, in caso di bisogno.

Essendo la gara brianzola una 6h, l'assegnazione del bottino sarà sulla scala di 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, più 1 punto addizionale per chi realizza la Hyperpole. Il totale è quindi di 26 punti sul tavolo.

Considerando ciò, una remota ipotesi di titolo è appannaggio anche della BMW-Team WRT #69 di Anthony McIntosh, Dan Harper e Parker Thompson, i quali si ritrovano proprio a -26 dalla vetta. La matematica non li condanna, ma i tre dovrebbero fare bottino pieno tra Qualifiche e Gara, sperando in uno 0 della Corvette-TF #33, che a parità di punti soccomberebbe a favore della M4 per via del maggior numero di vittorie ottenute (oltre a contare su scivoloni da parte delle altre due vetture davanti in classifica).

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Blake Mcdonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Foto di: FIA WEC / DPPI

Jonny Edgar e Corvette-TF Sport #33 - 92 punti: Campioni se...

Per Edgar e TF Sport potrebbe essere una formalità conquistare il titolo con la Corvette #33. Essendo a 92 punti e con un +18 sui rivali più vicini - Pera/Lietz/Shahin - è chiaro che molto, sulla carta, è a favore del britannico. Ma non tutto, perché se consideriamo i piazzamenti, in caso di Hyperpole e vittoria del trio di Manthey Racing l'attuale leader dovrebbe almeno arrivare 5° (102-100), altrimenti 6° se la Porsche non dovesse partire davanti al gruppo (100-99).

Se la 911 si piazzasse in Hyperpole e 2a, allora ad Edgar servirebbe un 9° posto (94-93), altrimenti 1 solo punto - con Hyperpole o 10° posto - per essere davanti (93-92). In caso di parità con la Porsche, si andrebbero a contare il numero di vittorie e poi i piazzamenti a podio e qui è proprio la vettura di Weissach ad avere un vantaggio.

Lo stesso discorso dell'arrivare appaiati è analogo anche nel confronto con la Corvette-Racing Team Turkey by TF #34: in caso di Hyperpole e successo della Z06 sorella, Edgar dovrebbe chiudere almeno 7° (98-96), oppure centrare l'8° posto (96-95).

E con la BMW-WRT #69, il confronto dei piazzamenti è altresì appannaggio della M4, ma come detto prima, servirebbe uno 0 di Jonny e Hyperpole+vittoria di Thompson/McIntosh/Harper per l'aggancio a quota 92 e la speranza di titolo grazie al maggior numero di affermazioni (2 contro una).

Infine c'è la situazione curiosa di Catsburg e Keating, in macchina con Edgar, che curiosamente hanno la possibilità di terminare in seconda e terza posizione in campionato. Per l'olandese (che è a 88 punti), la piazza d'onore può materializzarsi anche in caso di sola vittoria della Porsche #92 (senza Hyperpole), tagliando il traguardo 4° (100-99), altrimenti servirebbe il 3° posto (103-100).

Con la Porsche seconda, Nicky necessiterebbe di un 7° posto (94-93/92), oppure 8° + Hyperpole (93-92), mentre in caso di 3° posto della rivale (senza Hyperpole), andrebbero bene anche il 9° posto e il 10° + Hyperpole (90-89). In tutto ciò stando attento anche alla Corvette #34, che se vincesse costringerebbe Catsburg a non andare oltre il 5° posto o, terminasse seconda, a prendere almeno 1 punto.

Per Keating la rincorsa al podio di campionato è più difficile, essendo alla pari proprio con la Corvette #34 a quota 70. Contro la Z06 sorella dovrebbe almeno finire davanti o prendere 1 punto, sperando poi in una vittoria o di guadagnare almeno 5 punti in più della Porsche #92.

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: FIA WEC / DPPI

Pera/Lietz/Shahin e Porsche-The Bend Manthey #92 - 74 punti: Campioni se...

Per il duo Campione in carica Pera/Lietz, di abdicare senza combattere non se ne parla. Chiaramente molto passerà dalle Qualifiche di Shahin per arrivare in Top10 e sperare in una Hyperpole del toscano, portandosi a casa già un punticino utile alla causa.

Questo, aggiunto alla vittoria, diventerebbe trofeo nel caso in cui Edgar non andasse oltre il 6° posto, agganciandolo a quota 100 e beffandolo grazie ai piazzamenti. Diversamente, è obbligatorio arrivare secondi e sperare che l'avversario non vada oltre il 10° posto, ma se la Hyperpole non venisse centrata da Pera, l'unica speranza è in uno 0 da parte di Edgar, sempre per impattarlo a quota 92 passando in testa con gli 'scontri diretti'. Ma facendo anche attenzione che il 1° posto in gara non vada alla Corvette #34, la quale allora vincerebbe il titolo.

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

Foto di: Paul Foster

Eastwood/Yoluç/Dempsey e Corvette-Racing Team Turkey by TF #34 - 70 punti: Campioni se...

La gloria della formazione alla guida della Z06 griffata Racing Team Turkey passa anche per la giornata storta della dirimpettaia. Al trio #34 serve solo ed esclusivamente vincere, punto e basta.

Se sommiamo la Hyperpole, l'opera si può completare a patto che Edgar non faccia meglio di 8°, diversamente bisogna sperare che non vada oltre il 9°, con il risultato in parità che premierebbe la Corvette in livrea rosso scuro.

#69 Team WRT BMW M4 LMGT3 EVO: Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper

Foto di: FIA WEC / DPPI

McIntosh/Harper/Thompson e BMW-Team WRT #69 - 66 punti: #69 Campioni se...

Questa è la casistica più semplice di tutte da risolvere: a McIntosh/Harper/Thompson serve portare a casa tutti i punti che sono sul tavolo, quindi realizzare la Hyperpole e vincere la gara. Al sabato la matassa sarà già sbrogliata, dato che la sessione di Qualifica passa prima dalle mani di McIntosh, il quale dovrà accedere alla fase della Hyperpole classificandosi in Top10, per poi lasciare spazio a Thompson.

In caso di primato di quest'ultimo, 1 punto sarebbe già messo in saccoccia, ma poi servirebbero i 25 della vittoria domenicale e, aspetto non da poco, sperare che la Corvette #33 resti a secco. In caso di parità a quota 92, il maggior numero di successi (2 contro 1) favorirebbe la M4.

Situazione analoga anche in caso di secondo posto della Porsche #92, che ha all'attivo solo una affermazione e quindi arrivando con tre auto a parimerito, ma con i piazzamenti a premiare la BMW.

E per quanto concerne la sfida con la Corvette #34, avendo la Z06 un +4 sull'auto della squadra belga, è chiaro che servirà il sopracitato trionfo per la BMW per festeggiare.

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