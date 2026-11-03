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WEC 24h di Le Mans

WEC | Un pilota 'rockstar': ecco il Poster della 24h di Le Mans 2027

ACO ha mostrato in anteprima la locandina della 95a edizione della gara che si terrà sul Circuit de la Sarthe il 9-13 giugno del prossimo anno, valida come quarto evento del Mondiale.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 3 nov 2026, 11:47

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Foto di: ACO

Ogni anno, il nuovo poster della 24h di Le Mans segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della grande gara valida come round del FIA World Endurance Championship e per la 95ª edizione viene messo al centro il pilota, protagonista assoluto come una rockstar.

Concepito come la copertina di un album, il poster del 2027 ritrae il pilota, solo, che emerge dall'oscurità come una rockstar che fa il suo ingresso sul palco. Il casco, la luce e i contrasti simboleggiano un momento di intensa concentrazione, proprio come accade a un artista prima che si alzi il sipario.

Dal 1975, i poster della 24 Ore di Le Mans hanno sempre avuto come protagoniste una o più auto. Sono passati, dunque, oltre cinquant'anni dall'ultima volta in cui l'ACO ha scelto di puntare esclusivamente sull'elemento umano per promuovere la corsa. Il pilota non è identificabile, né viene associato a una scuderia specifica: la sua figura incarna tutti i piloti, uomini e donne, che hanno legato il proprio destino a Le Mans.

Per il terzo anno consecutivo, l'ACO ha affidato la realizzazione del poster a BOLD House, avvalendosi della competenza di Mister Fifou – figura di spicco nel mondo della musica – per la parte fotografica. L'immagine trae ispirazione dalle copertine dei dischi e da artisti come i Daft Punk o Michael Jackson.

Poster 24h Le Mans 2027

Foto di: ACO

Per la prima volta nella storia della gara, il poster nasce da un vero e proprio servizio fotografico; il lavoro del fotografo, in particolare nella gestione delle luci, crea un'atmosfera cinematografica. Il design è perfettamente in linea con la nuova identità visiva dell'ACO, introdotta proprio quest'anno.

Non è stata utilizzata alcuna intelligenza artificiale, come previsto dalle nuove linee guida del brand. Ogni dettaglio, come la postura del pilota, la luce, i contrasti e la composizione, è stato ideato e orchestrato da persone in carne ed ossa.

Il poster della 24h di Le Mans è parte di una collezione che attraversa i decenni. Proprio come certe copertine di dischi, diventate oggetti di culto e appese alle pareti come vere opere d'arte a distanza di anni dalla loro uscita, lo stesso vale per i manifesti della gara di Le Mans.

FOTOGALLERY: Tutti i poster della 24h di Le Mans

Fotogallery Le Mans | Tutte le locandine dal 1923 ad oggi

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