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WEC 6h di Monza
WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Monza
Il Mondiale chiude il 2026 tornando in Italia e, in particolare, sulla pista brianzola dove mancava dal 2023. In casa Toyota sarà derby per il titolo Piloti, la Ferrari vuole far contenti i propri Tifosi, mentre in LMGT3 ci sono ancora da incoronare i Campioni. Ecco gli orari delle attività in pista il 6-8 novembre.
Francesco Corghi
Pubblicato: 3 nov 2026, 16:29
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Foto di: FIA WEC
La stagione 2026 del FIA World Endurance Championship si avvia alla conclusione con la 6h di Monza che nel fine settimana metterà la parola fine ad un'altra bella annata della serie.
Il 'Tempio della Velocità' torna ad ospitare la massima serie di durata, che mancava in Brianza dal 2023, in sostituzione del Bahrain come ottavo evento del calendario.
Dal 6 all'8 novembre i motori di HYPERCAR e LMGT3 sono pronti a urlare lungo i rettilinei della pista lombarda, dove la Toyota vivrà un derby casalingo per l'assegnazione del titolo Piloti. Messo in bacheca il Costruttori grazie al successo conseguito a Barcellona una ventina di giorni fa, il marchio giapponese ora vedrà il braccio di ferro tra le TR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa e #7 di De Vries/Conway/Kobayashi per la corona iridata riservata agli equipaggi.
Dal canto suo, la Ferrari vuole abdicare a testa alta regalando una gioia ai numerosissimi Tifosi che accorreranno per vedere le tre 499P in azione per l'ultima volta nella configurazione attuale, prima di lasciare spazio il prossimo anno alla versione profondamente rivista che gli uomini di Maranello stanno preparando già dall'estate.
In corsa per il podio di campionato rimane anche la BMW e, seppur in maniera remota, i piloti Cadillac, mentre Alpine si dirige a concludere la sua esperienza salutando la categoria, il che riserverà parecchie emozioni al box transalpino.
Forte della prima Hyperpole centrata in Spagna, la Genesis ora punta ad ottenere il miglior risultato stagionale anche in gara, infine anche Aston Martin e Peugeot saranno all'ultima uscita con le rispettive Valkyrie e 9X8 prima di introdurre aggiornamenti importanti per il 2027.
In Classe LMGT3 è ancora tutto in ballo e se Jonny Edgar e il team Corvette-TF Sport guardano dall'alto gli inseguitori, tra questi c'è l'idolo locale Riccardo Pera che, in compagnia di Richard Lietz e Yasser Shahin sulla Porsche-Manthey #92, non vuole assolutamente cedere il Mondiale senza combattere, come dimostrato con il trionfo firmato in Catalogna.
Anche qui la Ferrari punta a fare bella figura davanti al proprio pubblico, così come Mattia Drudi sulla Aston Martin-Heart of Racing e la coppia della Ford-Proton Competition #88 formata da Giammarco Levorato e Stefano Gattuso, e gli uomini di Mercedes-Iron Lynx con Matteo Cressoni.
Logo 6h di Monza
Foto di: FIA WEC
IL PROGRAMMA
Le attività in pista a Monza cominciano al venerdì con le prime due sessioni di Prove Libere, entrambe della durata di 90', come sempre utili ad iniziare a preparare bene sia l'assalto alle Hyperpole che la gara di domenica.
Sabato ci sarà la solita ultima sessione di Libere da 60' prima delle Qualifiche, suddivise dando prima spazio alle LMGT3 e poi continuando con il turno delle HYPERCAR.
Domenica la 6h di Monza partirà in tarda mattinata; di seguito, ecco il programma completo con tutti i dettagli degli orari da segnare in agenda.
VENERDÌ 6 NOVEMBRE
Prove Libere 1: 10;30-12;00
Prove Libere 2: 14;30-16;00
SABATO 7 NOVEMBRE
Prove Libere 3: 10;30-11;30
Qualifiche LMGT3: 14;20-14;32
Hyperpole LMGT3: 14;40-14;50
Qualifiche HYPERCAR: 15;00-15;12
Hyperpole HYPERCAR: 15;20-15;30
DOMENICA 8 NOVEMBRE
Gara: 11;00 (6 Ore)
Tifosi a Monza
Foto di: Eric Le Galliot
FIA WEC 2026: come posso vedere la 6h di Monza
Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport (tramite DAZN), Discovery+ e Sky Sport.
La novità è il nuovissimo sito FIAWEC+, anch'esso disponibile tramite applicazione, nel quale è presente pure il Live Timing fornito dal cronometrista ufficiale Al Kamel.
Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.
La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 in diretta su FIAWEC+ e su Discovery+, seguite da Qualifiche e assalto alle Hyperpole prima per le LMGT3 e poi concludendo con le HYPERCAR.
La Gara avrà diretta integrale su Discovery+, FIAWEC+, Sky Sport (in streaming anche su Now) ed Eurosport 1 a partire dalle ore 10;30 fino al termine dell'evento.
Ecco in riassunto dove e come si possono seguire le attività in pista.
VENERDÌ 6 NOVEMBRE
Prove Libere 1: 10;30-12;00 (solo Live Timing)
Prove Libere 2: 14;30-16;00 (solo Live Timing)
SABATO 7 NOVEMBRE
Prove Libere 3: a partire dalle 10;20 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)
Qualifiche: a partire dalle 14;10 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)
DOMENICA 8 NOVEMBRE
Gara: a partire dalle 10;30 (Diretta integrale su Eurosport 1, Sky Sport, Discovery+, HBO Max e FIAWEC+)
NdR: gli orari e i palinstesti potrebbero subire modifiche nel corso della settimana, cercheremo di tenervi informati su eventuali cambiamenti
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