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WEC 6h di Monza
WEC | BMW dedica la livrea della M4 LMGT3 EVO #32 ad Alex Zanardi
Alla 6 Ore di Monza, ultimo atto del WEC 2026, il team WRT ha deciso di dedicare la colorazione delle propria vettura (la #32) ad Alex Zanardi, che per anni è stato pilota e ambasciatore del marchio bavarese.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 5 nov 2026, 14:19
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Livrea speciale dedicata ad Alex Zanardi, #32 team WRT, BMW M4 LMGT3 Evo
Foto di: Giacomo Rauli
Grazie Alex. A 6 mesi dalla scomparsa di Zanardi, leggenda del motorsport e dello sport paralimpico, BMW ha deciso di realizzare una livrea speciale dedicata al campione bolognese.
La BMW M4 LMGT3 EVO numero 32, quella affidata ad Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung e che quest'anno ha trionfato alla 6 Ore del Fuji nella classe GT3 , correrà con una colorazione tutta per Alex.
Livrea speciale dedicata ad Alex Zanardi, #32 team WRT, BMW M4 LMGT3 Evo
Foto di: Giacomo Rauli
Nel nostro consueto giro in pit lane, con il sole basso a sufficienza da costringerci a proteggere gli occhi, le vetture apparivano tutte in controluce. Non è stato subito chiaro, ma giunti al box WRT è invece apparso tutto palese.
Il cofano con l'iride che si propaga lungo le superfici orizzontali, dunque anche il tettuccio, ci hanno portato a chiederci per quale motivo la M4 numero 32 avesse cambiato colore.
Livrea speciale dedicata ad Alex Zanardi, #32 team WRT, BMW M4 LMGT3 Evo
Foto di: Giacomo Rauli
Quando poi la vettura è stata portata fuori dal box e girata di lato, avendo le fiancate a disposizione, il volto di Alex Zanardi è apparso sorridente tra la portiera e il passaruota posteriore.
Uno sguardo felice, che guarda l'orizzonte. Il solito sorriso del pilota di Castel Maggiore che abbiamo imparato a riconoscere per tutto l'arco della sua carriera tra monoposto, vetture GT e la sua avventura paralimpica con la handbike che tanto ha esaltato per talento, abnegazione e voglia non mollare mai.
Livrea speciale dedicata ad Alex Zanardi, #32 team WRT, BMW M4 LMGT3 Evo
Foto di: Giacomo Rauli
Poi, con due scritte che si intersecano tra loro, un messaggio molto chiaro e sincero: "Grazie Alex". E' il messaggio che BMW ha voluto dedicare al bolognese, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni.
Nel corso della sua carriera, Zanardi è stato legato al marchio bavarese per tanti anni. E' stato pilota e testimonial della Casa tedesca e oggi ha svelato la sua colorazione per rendere omaggio al suo campione proprio nella gara di casa, la 6 Ore di Monza che andrà a chiudere il World Endurance Championship 2026.
Un bel gesto che non è passato inosservato e tutti potranno vedere sfrecciare tra i rettilinei e le chicane dell'Autodromo di Monza, sempre nel ricordo del grande Zanardi.
Livrea speciale dedicata ad Alex Zanardi, #32 team WRT, BMW M4 LMGT3 Evo
Foto di: Giacomo Rauli
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