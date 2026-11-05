Intervista

WEC 6h di Monza

WEC | Ferrari vuole salutare la 499P vincendo, poi si punterà al futuro: "Lavoriamo per migliorarne i punti deboli"

A Monza la LMH di Maranello affronterà l'ultimo impegno nella configurazione attuale, poi dal 2027 le evoluzioni serviranno a riportarla in vetta cercando di migliorare sotto tutti i punti di vista, come sottolineano Fuoco e Giovinazzi parlando con Motorsport.com.

Francesco Corghi Giacomo Rauli

Pubblicato: 5 nov 2026, 09:21

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Foto di: Ferrari

Antonio Fuoco e Antonio Giovinazzi hanno allietato la tarda mattinata del mercoledì in Stazione Centrale a Milano, posando per foto e firmando autografi con i tifosi arrivati per vedere la Ferrari 499P esposta in Galleria delle Carrozze.

Non solo sostenitori del Cavallino Rampante, ma anche tanti viaggiatori o semplici passanti si sono soffermati ad osservare il momento, attirati dalla folla assiepata attorno alla LMH di Maranello che alla 6h di Monza del fine settimana affronterà il suo ultimo impegno nel FIA World Endurance Championship nella veste attuale.

Questo perché, dal 2027, la Ferrari introdurrà tre importanti aggiornamenti sul suo prototipo, in modo da puntare con maggiori possibilità al titolo della Classe HYPERCAR, con i piloti che si mostrano già fiduciosi dopo le prime prove svolte a Monza ed Austin.

Ferrari 499P EVO, test a Austin

Foto di: Ferrari

"Sapere che questa sarà l'ultima gara della 499P in questa configurazione mi fa un effetto particolare, perché è una macchina che ci ha regalato grandissime emozioni. Con questa abbiamo vinto tutto: dalla gara di casa a Imola alla 24 Ore di Le Mans 2023. Poi altre tre Le Mans, il titolo iridato Piloti e Costruttori. Tutto quello che potevamo vincere con questa macchina l'abbiamo vinto, quindi la ricorderemo con grandissimo affetto, almeno da parte mia, perché mi ha davvero dato grandi soddisfazioni", ha detto Giovinazzi parlando con Motorsport.com.

"Ora, però, inizierà un nuovo capitolo e stiamo lavorando sodo per migliorare una vettura già molto buona. Ma sicuramente ci sono dei dettagli e delle parti dove ancora possiamo migliorare e stiamo appunto lavorando su quelle".

"Senza dubbio questa è comunque la macchina che è maggiormente nel mio cuore. Innanzitutto è una Ferrari, e questo per un pilota italiano come me che è cresciuto con il Cavallino è qualcosa di stupendo. Mi ha dato enormi soddisfazioni: la prima Le Mans, ma anche il Mondiale lo scorso anno. Mi rimarrà sicuramente nel cuore".

Anche Fuoco, ai microfoni di Motorsport.com, ha espresso pensieri positivi in merito: "Sicuramente la 499P in questi anni ci ha regalato tantissime emozioni, salutarla dopo Monza sarà un dispiacere, ma tutta la Ferrari, dai ragazzi del team a noi piloti, sta facendo un grande lavoro sulla nuova vettura che arriverà nel 2027. Per ora concentriamoci su questo weekend, in modo da darle un grande saluto, come una sorta di fine carriera, prima della sua evoluzione".

Foto di: Ferrari

Prima, però, c'è una seconda gara di casa da affrontare: dopo Imola, la voglia di riportare in alto il Rosso Ferrari è notevole, come sottolinea Giovinazzi, reduce da una stagione piuttosto difficile.

"Questa è una gara speciale per noi, per la Ferrari e quello che vogliamo è portare a casa la vittoria domenica. Ci proveremo. Sicuramente è stata una stagione non facile. Toyota ha dimostrato di essere la più forte di tutti e adesso noi ci giochiamo il secondo posto nel Mondiale Costruttori e il terzo posto in quello Piloti. C'è ancora tanto in gioco e dobbiamo cercare di fare il miglior risultato possibile portando a casa i due risultati dei campionati che è sempre importante".

"Correre a Monza non mi dà pressione, ma sicuramente una motivazione in più perché davanti ai nostri tifosi vogliamo regalare loro il miglior risultato possibile, ma anche una gara che possa essere divertente da seguire. E dopo Barcellona abbiamo cercato di prepararci al meglio per questa gara e vediamo che clima troveremo".

"Il meteo è completamente diverso da quello che abbiamo trovato nel 2023, perché trovammo 40-43 gradi. Anche a luglio quando abbiamo provato qui c'erano 30°C in più sull'asfalto, però la nostra è una macchina che si adatta molto bene a Monza perché è molto veloce, è molto simile a Le Mans. Quindi speriamo di fare bene".

Per Fuoco la prova brianzola è altresì motivo di grande carica, pensando ad una seconda parte di stagione che ha visto la sua #50 condivisa con Nicklas Nielsen e Miguel Molina vincere ad Austin e chiudere sul podio a Barcellona.

"Sicuramente la gara di casa ti dà una spinta in più per fare bene. Veniamo da weekend positivi come Austin e Barcellona, purtroppo al Fuji ci siamo ritirati a causa di un problema tecnico, ma quello non dipende da noi piloti; fa semplicemente parte del gioco".

"Concludere la stagione a Monza è senz'altro speciale, dopo averla iniziata ad Imola. Penso che avere l'opportunità di correre due gare in casa è straordinario, con la spinta dei nostri tifosi che sono accorsi in gran numero già qui in Stazione Centrale, seppur solo di mercoledì".

"Sarà un fine settimana ricco di emozioni, purtroppo siamo fuori dalla lotta per il Mondiale, ma siamo qui per fare del nostro meglio, come sempre, e proveremo fino alla fine ad ottenere un bel risultato".

"La preparazione per le ultime gare non ha subito modifiche, certamente perdere eventi più lunghi come Qatar e Bahrain ci ha tolto la possibilità di conquistare più punti e rimanere in gioco per il campionato fino alla fine. Questo senz'altro dispiace, anche perché su quelle piste la nostra vettura si adattava bene. Ma abbiamo rimediato venendo a Monza e quindi va bene così".

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