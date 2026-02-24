MotoGP | Zarco: "Secondo me la Honda è meglio della KTM"

Durante i test invernali di MotoGP ha cominciato a delinearsi una gerarchia, senza grandi cambiamenti rispetto alla stagione precedente. La Ducati ha mantenuto il suo vantaggio e l'Aprilia sembra essere la sua principale sfidante, mentre Yamaha è nettamente distanziata, con una moto e un V4 che necessitano ancora di un importante sviluppo prima di riportare il marchio in gioco.

Tra le due, KTM è stata rappresentata in prima linea solo da Pedro Acosta, e il costruttore austriaco sembra minacciato dal continuo progresso di Honda. Nel corso del 2025, i giapponesi hanno staccato Yamaha e alla fine dell'anno si sono avvicinati al podio. Il marchio sembra pronto a compiere un nuovo passo avanti quest'anno.

Per Johann Zarco, la sua moto ha ora il potenziale per essere la terza migliore del gruppo: "Se la confrontiamo con l'Aprilia, questa moto è molto impressionante in ingresso di curva. Se la confrontiamo con la KTM, penso che forse abbiamo una moto migliore. Questo è il mio parere".

"Abbiamo dei punti di forza rispetto alla KTM e forse alcuni punti deboli, ma rispetto all'Aprilia non vedo dove siamo migliori. La Ducati ha ancora un grande vantaggio in accelerazione e sul motore, secondo me".

Obiettivo top 10 per Luca Marini all'inizio della stagione. Foto di: Steve Wobser / Getty Images

In termini di posizioni, queste prestazioni potrebbero collocare la Honda agli ultimi posti della Top10, secondo Luca Marini: "Penso che dipenderà molto dalle qualifiche, ma credo che molti piloti possano lottare per la Top5 in questo momento".

"Forse il podio è già deciso, ma cercheremo di esserci se qualcuno commette un errore. Il potenziale è quello di arrivare tra i primi 7-8. Se facciamo delle qualifiche fantastiche, possiamo provare a fare ancora meglio".

Joan Mir condivide l'opinione degli altri piloti Honda: "Al momento, la nostra posizione reale non va oltre i primi 8-10. Siamo lì, se nessuno commette errori, è quello che è realistico in questo momento.

Per Mir, il problema è che Honda non è l'unica marca ad aver migliorato la propria moto, il che impedisce di sperare in qualcosa di molto meglio: "Direi che abbiamo un potenziale simile a quello dell'anno scorso, perché anche gli altri hanno fatto progressi. Noi siamo migliorati, ma probabilmente anche gli altri hanno fatto altrettanto, se non di più".

Joan Mir non ritiene che Honda sia in grado di competere con le moto migliori. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Spero di lottare per le posizioni di testa come 5° o 6° posto, sarebbe incredibile, ma dobbiamo essere realistici. Credo che anche gli altri Costruttori abbiano fatto grandi progressi e stiamo cercando di recuperare terreno. Quando pensiamo di averli raggiunti, loro fanno un altro passo avanti, siamo un po' in questa situazione, ma penso che saremo competitivi".

Anche Marini ritiene che le Ducati siano imbattibili, dando persino l'impressione di contare su un Fermín Aldeguer assente durante i test e sostituito da Michele Pirro per l'inizio della stagione: "Le sei Ducati sono molto forti, i sei piloti sembrano aver fatto molti progressi rispetto all'anno scorso, o forse è la media di tutti i piloti ad essere più forte. Sento che tutti sono migliorati".

"Per quanto ci riguarda, è certo che abbiamo fatto molti progressi. Vedremo se sarà sufficiente nelle altre gare, ma per il momento, qui, ci manca ancora qualcosa sul giro secco. In termini di passo gara, siamo molto competitivi, possiamo lottare per la Top5".

Joan Mir insiste sulla necessità di trovare aderenza con la Honda. Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

La mancanza di aderenza, punto debole penalizzante

Mir fatica a rallegrarsi della situazione attuale, sottolineando soprattutto un punto debole: la mancanza di aderenza. Ne ha fatto una priorità assoluta dopo aver invocato una "rivoluzione" a questo livello al termine dei test di Buriram, e ritiene che sia questo ciò che impedisce alla Honda di recuperare terreno su Ducati e Aprilia.

Anche Marini ha detto la sua in merito: "Non appena si segue un pilota, si ha più aderenza, vale anche per quelli della Ducati! È la sensazione che si prova quando si vuole attaccare e fare un tempo. Quando ci riesci, è perché hai maggior aderenza".

"Ora abbiamo migliorato il motore, la frenata, la sterzata, nel complesso la base è buona, l'equilibrio della moto è buono. Se devo guadagnare mezzo secondo, ho bisogno di più aderenza. Dobbiamo continuare a lavorare su questo e meglio degli altri".

Con Léna Buffa