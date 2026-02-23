MotoGP | Bastianini: "Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5"

La top 10 con cui aveva chiuso i test in Malesia aveva probabilmente illuso Enea Bastianini di aver trovato la strada giusta in sella alla sua KTM del team Tech3. Gli ultimi due giorni del pre-campionato, andati in scena al Chang International Circuit di Buriram, sembrano aver riportato il riminese con i piedi per terra però, perché alla fine si è dovuto accontentare del 18° tempo, staccato di oltre un secondo, per di più senza riuscire a trovare una contromossa per migliorare il feeling con la sua RC16. Solo la prova del nuovo telaio, avvenuta proprio nell'ultimo run, ha aperto un piccolo spiraglio di ottimismo, anche se al momento sembra ancora troppo poco,

"In Malesia era andata meglio che qui, che è stato più complicato come l'anno scorso. Ho cercato di trovare qualcosa, facendo tante modifiche alla moto, ma alla fine non ha funzionato nulla e sono tornato alla configurazione base. Solo alla fine ho provato qualcosa di diverso, il nuovo telaio, e non è andata male. Sono stato più veloce che con l'altro fin dal primo giro", ha detto "Bestia" quando ha incontrato i giornalisti al termine della giornata conclusiva.

"Ho fatto solo sei giri con questa configurazione, compreso il time attack, e per essere il primo con questa moto non è andata male se devo essere onesto. Possiamo essere contenti da una parte, ma delusi dall'altra. Sono più ottimista per la gara del prossimo fine settimana, ma non credo potremo lottare per la top 5, perché ho visto il passo degli altri e siamo troppo lontani", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il problema più grande al momento è che la moto di Mattighofen è molto instabile e questo la rende molto impegnativa anche dal punto di vista fisico: "Per me i tratti più critici sono la curva 4, ma anche le curve 10 e 11 nell'ultimo settore. Ma in generale il mio problema è la stabilità. La moto è abbastanza nervosa e in queste condizioni non posso spingere al 100% per tutta la gara, perché è davvero molto fisica al momento".

La situazione che si è riproposta, dunque, non sembra essere molto diversa dall'inverno dello scorso anno, quando poi ebbe un inizio di campionato molto complicato: "In Malesia ero davvero ottimista, perché riuscivo a guidare bene in ogni condizione e il mio ritmo era buono. Qui no, ma è un qualcosa che era successo anche l'anno scorso. Come ho detto prima, l'ultimo run è stato probabilmente il migliore, quindi sono fiducioso di avere un piccolo vantaggio per il weekend, perché il resto del test è stato molto complicato".

Al suo arrivo in Thailandia aveva detto che avrebbe riempito la breve pausa tra i test ed il GP stando in piscina, ma ora sembra intenzionato a sfruttare diversamente i quattro giorni che lo separano dalle prime prove libere della stagione: "Io non sono una persona negativa, ad essere sincero. Ma in una situazione difficile, bisogna cercare di risolvere i problemi, anche se abbiamo solo cinque giorni. Voglio controllare ogni metro della pista per cercare di fare qualcosa in più. Quindi non andrò solo in piscina (ride), dovremo anche lavorare".