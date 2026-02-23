MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Thailandia

Siamo ancora solo a febbraio, ma la MotoGP è già pronta a dare il via alla stagione 2026, l'ultima del ciclo regolamentare delle moto da 1.000cc. Proprio come lo scorso anno, si parte dal Chang International Circuit di Buriram, dove lo scorso fine settimana sono andati in archivio i test invernali.

Se nella prima uscita a Sepang le Ducati avevano fatto la voce grossissima, l'Aprilia ha dato la sensazione di poter essere un'alternativa più che valida in Thailandia, con Marco Bezzecchi che ha chiuso con il miglior tempo assoluto, facendo segnare anche il record della pista.

Performance che lo candida al ruolo di principale alternativa al grande favorito, che non può che essere il campione del mondo in carica Marc Marquez. Il pilota della Ducati è stato subito competitivo al rientro dall'infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare le ultime cinque gare dello scorso anno, ma è anche incappato in tre cadute nello spazio di appena due giorni durante i test. Sicuramente però vorrà partire alla grande, visto che da qui inizierà la caccia alla sua decima corona.

Nell'altro lato del box Ducati, però, questa volta potrebbe avere pane per i suoi denti, perché con il passaggio alla GP26 Pecco Bagnaia sembra aver ritrovato il feeling con la sua Desmosedici GP che aveva perso con la GP25. Per averne una conferma definitiva bisognerà attendere le gare, ma la serenità con cui ha salutato la conclusione dei test è sembrata essere più di un indizio.

Nel novero dei favoriti non bisogna dimenticare poi Alex Marquez, che si appresta a cominciare quella che deve essere la stagione della definitiva consacrazione per lui, dopo un grande 2025 che lo ha visto chiudere vice-campione. Tra le altre cose, quest'anno anche lui dispone di una GP26 identica a quella del fratello e di Bagnaia, quindi il portacolori del Gresini Racing non va affatto sottovalutato.

Tra quelli che sperano di inserirsi in questo gruppetto c'è anche Pedro Acosta, che però non ha nascosto che al momento la KTM è ancora un passo indietro rispetto a Ducati ed Aprilia. Stesso discorso che vale anche per la Honda, che sicuramente ha fatto dei passi avanti nel corso dell'inverno, ma non sembra ancora abbastanza matura per sognare troppo in grande, almeno in questa prima fase del campionato.

Chi invece dovrà pensare soprattutto a limitare i danni è la Yamaha, che nei test ha fatto vedere di essere chiaramente il fanalino di coda, viaggiando sempre con circa un secondo di ritardo. La Casa di Iwata sta pagando dazio per aver introdotto il nuovo motore V4, che si spera possa dare più dividendi più avanti. Per il momento però ci sarà da soffrire parecchio per Fabio Quartararo e soci.

E non bisogna dimenticare che nella pattuglia Yamaha c'è anche un rookie attesissimo come Toprak Razgatlioglu. Il tre volte campione del mondo della Superbike sta faticando parecchio ad adattarsi al passaggio alle gomme Michelin, dopo aver corso per tanti anni con le Pirelli in Superbike, e nei test dei giorni scorsi ha fatto decisamente più fatica dell'altro esordiente, il campione della Moto2 Diogo Moreira, arrivato a difendere i colori della Honda LCR.

Di seguito potete trovare il programma completo del weekend con il fuso orario italiano, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio della Thailandia

La stagione 2026 della MotoGP si apre a Buriram, quindi per gustarsi tutta l'attività in pista in diretta si dovrà fare i conti con il fuso orario asiatico della Thailandia, che porta le qualifiche della classe regina nel cuore della notte, quando in Italia saranno le 4:50 di sabato. Decisamente più favorevole l'orario della Sprint e della gara lunga, che scatteranno entrambe alle 9:00 italiane.

Venerdì 27 febbraio



FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

P Moto3: 7:15-7:50

P Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 28 febbraio



FP2 Moto3: 2:40-3:10

FP2 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-1530

Qualifiche Moto3: 6:45-7:25

Qualifiche Moto2: 7:40-8:20

Sprint MotoGP: 9:00 (13 giri)

Domenica 1 marzo



Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00 (19 giri)

Gara Moto2: 7:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 9:00 (26 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio della Thailandia

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 11:00; Moto2 ore 12:15; MotoGP ore 14:00).

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Buriram

Il Chang International Circuit di Buriram è giunto al suo settimo anno nel calendario della MotoGP. Inaugurato nel 2014, il Gran Premio della Thailandia ha fatto il suo debutto nella classe regina nel 2018, per poi essere cancellato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia COVID-19. Dallo scorso anno è il circuito incaricato di aprire il campionato, subentrando al Qatar. Situata a circa 400 chilometri a nord-est della capitale tailandese Bangkok, la città di Buriram è caratterizzata dal caldo e dall'umidità tipici di questa parte dell'Asia.

Buriram è un circuito intermedio in termini di lunghezza rispetto agli altri circuiti in calendario. Le gare del Gran Premio di Thailandia saranno di 26 giri per quella lunga di domenica e di 13 giri per la Sprint di sabato. Inoltre, saranno completati 22 giri in Moto2 e 19 in Moto3.

Lunghezza del circuito 4.5 km Larghezza del circuito 12 metri Curve 12 curve (7 a destra e 5 a sinistra) Rettilineo più lungo 1.000 metri