MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

Se tutti i piloti che corrono per la Yamaha stanno attraversando un momento molto difficile a causa della scarsa competitività dell'attuale prototipo di Iwata, la posizione di Alex Rins è ancora più critica, dato che lo spagnolo sta giocando le ultime carte che gli restano per prolungare la sua permanenza in MotoGP oltre il 2026, data in cui scade il suo contratto.

Per lui, questa sarà la terza stagione in cui difenderà i colori della Casa giapponese, uno dei simboli più riconoscibili del campionato, anche se sta attraversando uno dei periodi più bui che si ricordino.

Se il momento attuale è incerto, anche gli ultimi due anni non sono stati facili per il catalano, che ha dovuto riprendersi dalle conseguenze di due cadute che lo hanno lasciato molto provato, in particolare la prima, al Mugello (2023), quando correva con una Honda del team LCR.

Quell'anno ha combinato il meglio - la sua vittoria ad Austin - con il peggio - l'infortunio e il periodo di stop che ne è derivato - ed è stato l'inizio di un periodo di grande dolore, di cui fortunatamente rimane solo "il materiale", come lui chiama l'apparecchio che gli è servito per fissare le ossa della gamba che si è fratturata.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Rins ha firmato dal letto d'ospedale il suo contratto con la Yamaha, dove ha condiviso il box con Fabio Quartararo, punta di diamante del progetto della Casa di Iwata, e dove ha vissuto piuttosto all'ombra del ragazzo di Nizza. Ora che tutto è pronto affinché "El Diablo" indossi la tuta della Honda nel 2027, il pilota di Barcellona invita i responsabili dello sviluppo della M1 a distribuire tale responsabilità tra gli altri piloti, senza concentrare troppo l'evoluzione in base alle richieste del #20.

"Ora che Fabio sembra cambiare squadra per il prossimo anno, vediamo se presteranno un po' più di attenzione agli altri", ha dichiarato Rins domenica scorsa in una chiacchierata con Motorsport.com a Buriram, al termine dell'ultima giornata del pre-campionato.

Una moto fatta su misura per Quartararo

Il numero 42 capisce perfettamente che Yamaha abbia tenuto in grande considerazione le indicazioni del suo vicino di box, perché è sostenuto dal titolo di campione conquistato nel 2021 e dalle sue prestazioni nelle ultime stagioni, che sono state molto superiori a quelle degli altri.

Tuttavia, ritiene di essere in grado di apportare la sua esperienza e sensibilità se gli prestassero un po' più di attenzione di quanto abbiano fatto finora. "Non sto dicendo che Yamaha non abbia ascoltato me o Jack (Miller). Ma è vero che sono molto concentrati su Fabio, anche se se lo è guadagnato con i risultati", rifletteva Rins.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, durante i test di Buriram Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il catalano cita come esempio la strategia adottata dalla casa madre nel processo di messa a punto del propulsore V4, su cui lavora da più di un anno.

"Yamaha ha riposto molta fiducia in Fabio e la moto dell'anno scorso era molto adatta alle sue esigenze. Lo stesso è successo con il motore V4. Fabio è stato il primo a beneficiare dei miglioramenti che sono stati apportati. Sono sempre stati destinati prima a lui e poi agli altri", ha precisato il vincitore di sei Gran Premi, che l'ultimo giorno di prove di questo inverno ha chiuso al 20° posto, a 1"4 da Marco Bezzecchi, il più veloce.

Nonostante l'importanza acquisita dal propulsore Yamaha e il suo cambiamento di natura - da 4 cilindri in linea a 4 a V - per Rins ci sono elementi della M1 da migliorare che sono importanti quanto guadagnare velocità massima. "Cerco di essere il più chiaro possibile nelle mie spiegazioni. È vero che ci manca molta velocità massima, ma prima dobbiamo cercare di migliorare la trazione, l'ingresso in curva, far girare la moto. Se questo non succede, non importa se abbiamo 50 cavalli in più di potenza, non saremo in grado di andare veloci", ha ribadito Rins.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Yamaha MotoGP