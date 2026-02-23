Analisi

Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027 La MotoGP sta per riaccendere ufficialmente i motori 2026 con la prima tappa in Thailandia, dopo gli ultimi due giorni di test a Buriram. Chi parte come favorito? E, soprattutto, in quale squadra ha deciso di puntare il suo futuro Francesco Bagnaia? Ne parliamo insieme al nostro direttore Giacomo Rauli e Matteo Nugnes in questo nuovo video.