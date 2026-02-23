Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027
La MotoGP sta per riaccendere ufficialmente i motori 2026 con la prima tappa in Thailandia, dopo gli ultimi due giorni di test a Buriram. Chi parte come favorito? E, soprattutto, in quale squadra ha deciso di puntare il suo futuro Francesco Bagnaia? Ne parliamo insieme al nostro direttore Giacomo Rauli e Matteo Nugnes in questo nuovo video.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"
Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments