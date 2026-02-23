Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

Formula 1
Formula 1
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027

MotoGP | Bastianini: "Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Bastianini: "Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5"

F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

F1 | Nuove strategie in qualifica: per ottimizzare l’energia non ci si lancia più a gas spalancato

Formula 1
Formula 1
F1 | Nuove strategie in qualifica: per ottimizzare l’energia non ci si lancia più a gas spalancato

MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno"
Analisi
MotoGP Test a Buriram

Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027

La MotoGP sta per riaccendere ufficialmente i motori 2026 con la prima tappa in Thailandia, dopo gli ultimi due giorni di test a Buriram. Chi parte come favorito? E, soprattutto, in quale squadra ha deciso di puntare il suo futuro Francesco Bagnaia? Ne parliamo insieme al nostro direttore Giacomo Rauli e Matteo Nugnes in questo nuovo video.

Giacomo Rauli e Matteo Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Bastianini: "Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5"

Top Comments

Ultime notizie

Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono tornate

F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Buriram
Video MotoGP | Test Buriram: Aprilia c'è e si prende anche Bagnaia per il 2027