MotoGP | Bezzecchi e Martín pronti per Buriram: "Con Aprilia vogliamo cominciare bene"
La Casa di Noale inizia ufficialmente la stagione 2026 in Thailandia e dopo i test ufficiali il riminese e lo spagnolo sono pronti per affrontare la prima sfida dell'anno con la RS-GP26.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
Dopo due intense giornate di test ufficiali a Buriram, Aprilia Racing è pronta ad affrontare il primo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026 sul Chang International Circuit con Marco Bezzecchi e Jorge Martín.
Bezzecchi ha avuto modo di lavorare sulla RS-GP26 nel corso dei test disputati tra Sepang e Buriram. Durante i cinque giorni complessivi di prove, il pilota italiano ha mostrato una buona sintonia con la RS-GP26, consolidando la qualità del lavoro svolto dal Reparto Corse della Casa di Noale ed evidenziando un potenziale incoraggiante.
Il romagnolo affronta il primo weekend di gara in Thailandia con grande motivazione, determinato a confermare la velocità e le sensazioni positive emerse nei test a Buriram, dove al termine dei due giorni di test ha chiuso in prima posizione.
“I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come sta andando la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara", ha detto 'Bez'.
"Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori margini di miglioramento. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro e non vedo l’ora di iniziare finalmente a gareggiare”.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Martín, valutato dalla delegazione medica del Motomondiale nella giornata precedente ai test e dichiarato idoneo a gareggiare, ha completato regolarmente le due giornate di test in Thailandia, chiudendo in ottava posizione.
Per il pilota spagnolo l’obiettivo principale è stato ricostruire progressivamente la confidenza con la RS-GP, adottando un approccio focalizzato soprattutto sulla guida. Martín affronta ora il primo weekend di gare della stagione con l’obiettivo di continuare a migliorare sessione dopo sessione e ritrovare la propria competitività.
“Ho molta voglia di iniziare la stagione dopo le complicazioni dell’anno scorso dovute agli infortuni. Fisicamente mi sento molto meglio ed è stato molto positivo poter partecipare ai test prestagionali a Buriram per poter preparare anche la gara al meglio", commenta 'Martinator'.
"Iniziamo l’anno con tanta voglia di fare bene: la moto è migliorata e anch’io. Ci sono quindi tutte le condizioni per vivere una grande stagione”.
