MotoGP | Razgatlioglu abbattuto: "I tempi non migliorano e questo mi rende triste"

Toprak Razgatlioglu ha terminato i test di preparazione al suo debutto in MotoGP e, tra pochi giorni, prenderà il via al suo primo Gran Premio. Tuttavia, ammette apertamente di non aver ancora completato il suo apprendistato in una categoria che lo mette a confronto con un materiale molto diverso da quello che ha conosciuto finora e con cui si è imposto come un punto di riferimento nel Mondiale Superbike.

Dopo aver ottenuto il 18° tempo nei test di Valencia a 1"2 dal leader, poi lo stesso 18° tempo a 2"0 dal primo a Sepang, il turco questa volta ha chiuso 21° e penultimo nei test appena conclusi a Buriram, a 2"1 dalla migliore prestazione. Senza progressi significativi sul cronometro, nota soprattutto di non essersi ancora completamente adattato alle gomme Michelin, essendo abituato a correre con le Pirelli.

Se è già riuscito a prendere confidenza con i freni in carbonio, l'ingresso in curva rimane invece piuttosto problematico. Ne ha preso atto seguendo il suo nuovo compagno di squadra, Jack Miller, in un time attack, domenica in Thailandia.

"Abbiamo provato a fare una simulazione di gara", spiega il pilota del Prima Pramac Racing. "Ma non mi piace il set-up. Abbiamo due moto, ciascuna con un set-up diverso, e questo non mi piace. Al mio decimo giro, credo, sono tornato ai box perché stavo facendo tempi lenti e ho pensato che fosse meglio rientrare perché non stava andando tutto bene".

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Quindi mi sono fermato ai box, poi ho fatto le prove di partenza e dopo pranzo abbiamo ripreso verso le 15:30, ed abbiamo iniziato ad usare pneumatici usati per capire la moto. Abbiamo fatto dei buoni tempi. Gli pneumatici avevano circa 14 giri ed abbiamo fatto circa sei o sette giri con quelli, ottenendo ottimi tempi. Sono sorpreso, perché quando faccio molti giri, comincio ad adattarmi al modo in cui bisogna guidare questa moto e cerco anche di gestire le gomme".

"Quando ho seguito Jack per il time attack, sono rimasto molto sorpreso. Perdo molto nella prima curva e anche nel primo settore in generale. E ho capito che guido sempre con un po' troppa calma, perché non ho molta fiducia nella gomma anteriore".

"In frenata va bene, ma quando mi piego non conosco il limite. Quando vedo Jack alla prima curva, piega subito molto. All'inizio mi aspettavo che cadesse ! Ma vedendo come ha preso la curva, sono rimasto sorpreso".

"È un bene, perché è il mio compagno di squadra e posso guardare i suoi dati. Posso facilmente cercare di imparare per andare nella sua direzione. Gli altri conoscono le gomme e possono fidarsi di loro per piegare immediatamente, mentre io sto ancora imparando. Ma comunque, oggi sono rimasto sorpreso quando ho seguito Jack".

Razgatlioglu rimane timido in ingresso di curva

In qualità di pilota Yamaha, Toprak Razgatlioglu può anche scambiare opinioni con Alex Rins e Fabio Quartararo, e quest'ultimo è venuto a dargli alcuni consigli questo fine settimana. "Sto ancora imparando, ma mi ha detto di non avere fretta, che la Yamaha sta migliorando e che devo cercare di adattarmi alle gomme. Ha detto che anche per lui è molto difficile, che anche lui sta cercando di adattarsi alla nuova moto",spiega .

Razgatlioglu ha poi continuato, ammettendo che la frustrazione che ha provato in Malesia rimane palpabile di fronte alla sua attuale lentezza : "Mi ha solo detto di mantenere la calma, di fare del mio meglio, ma i tempi non migliorano e questo mi rende sempre triste".

"Lo so, nonostante tutto, perché passando alla MotoGP ho capito subito che le gomme e le moto erano completamente diverse e che avrei dovuto adattarmi. Non mi sono ancora adattato veramente, in particolare alla gomma anteriore".

"Per quanto riguarda i freni, posso frenare forte, ma quando mi piego non ho la stessa fiducia degli altri piloti. Loro piegano completamente quando la moto inizia a girare, mentre io aspetto, perché mi aspetto di perdere l'anteriore. Non sono ancora caduto, la moto è ancora intatta, ma... forse ho bisogno di cadere per capire dove sia il limite!".