La MotoGP vuole introdurre un salario minimo per i piloti a partire dal 2027

Si tratta di una misura di cui si è parlato molto negli ultimi anni, un periodo in cui il campionato ha assistito alla polarizzazione degli emolumenti all'interno della stessa griglia. Mentre le stelle come Marc Márquez o Fabio Quartararo, ad esempio, hanno raggiunto stipendi base di oltre dieci milioni di euro all'anno, i contratti più modesti prevedono cifre più tipiche delle classi inferiori, dato che non raggiungono nemmeno i 120.000 euro a stagione.

Questo divario tra gli uni e gli altri sarà in parte mitigato una volta approvata l'introduzione del salario minimo di 500.000 euro che Dorna, il promotore del campionato, ribattezzato pochi giorni fa MotoGP Sports Entertainment, e i team stanno discutendo già da tempo. La cifra non tiene conto dei compensi aggiuntivi derivanti dai risultati, comunemente noti come bonus, che sono a libera discrezione delle scuderie.

Motorsport.com ha inteso che la proposta in questione si trovi nella fase finale prima della sua approvazione. Questo punto in questione figura già nella bozza del contratto che deve articolare il rapporto commerciale tra il titolare dei diritti di sfruttamento del Mondiale e coloro che vi partecipano.

A questo proposito, proprio martedì si terrà una riunione a Buriram (Thailandia), dove nel fine settimana prenderà il via la stagione, in cui l'Associazione dei Costruttori (MSMA) è chiamata a discutere questa clausola e tutte le altre incluse nell'accordo quinquennale che definirà il quadro commerciale tra il 2027 e il 2031.

Tentativo fallito di associazione dei piloti

La rivendicazione sul salario minimo in MotoGP è una questione che viene da lontano. Da quando i piloti hanno iniziato a valutare la possibilità di formare un'associazione che difendesse i loro interessi in quelle occasioni in cui potevano avere un approccio diverso da quello dell'organizzazione.

Ci sono stati persino incontri in cui è stato proposto come portavoce del gruppo il francese Sylvain Guintoli. Tuttavia, l'incertezza su dove sarebbero stati reperiti i fondi per pagare l'ex pilota nel suo nuovo ruolo ha fatto sì che la nascita di quell'associazione fosse rinviata.