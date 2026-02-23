MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno"

Alex Marquez ha completato un'ottima pre-stagione in vista della MotoGP 2026. Quest'anno molti occhi saranno puntati sul più giovane dei Marquez, dopo la magnifica stagione dello scorso anno, che lo ha portato a diventare vice-campione del mondo nella classe regina, con tre vittorie domenicali al suo attivo. E, anche se ha chiuso i test di Buriram con un incidente, lo spagnolo non può che dare un voto piuttosto alto al suo inverno.

Il pilota di Cervera ha chiuso i primi test di inizio febbraio, a Sepang, con il miglior tempo sul giro e con la simulazione di Sprint più veloce. Nel test in Thailandia, a meno di una settimana dal primo Gran Premio della stagione, sempre al Chang International Circuit, il #73 è stato il più veloce sabato e quinto domenica (tempo di 1'28"961), a meno di tre decimi dal miglior tempo, firmato da Marco Bezzecchi con nuovo record del tracciato thailandese.

Parlando con la produzione internazionale della MotoGP, Alex Marquez ha dato un voto alla sua pre-season, assegnandosi un voto tra ottimo ed eccellente: "Tra otto e dieci. Credo che nessuno sia soddisfatto al cento per cento", ha esordito. "Si vuole sempre qualcosa in più e ci sono sempre cose da migliorare durante il weekend di gara, ma possiamo essere abbastanza soddisfatti. Penso che siamo stati abbastanza veloci dalla Malesia, e lo siamo stati anche qui, abbastanza costanti. Quindi sì, ci sono cose da fare, da migliorare, ma in generale mi sento di nuovo molto a mio agio, come l'anno scorso".

"Credo che nessuno, nemmeno io, si aspettasse il passo avanti che ho fatto nel 2025. Onestamente, dopo aver concluso la stagione al settimo o ottavo posto, non è normale fare un salto del genere fino a diventare vice-campione. Di solito si fa il primo passo per entrare tra i primi cinque, e così via, e poi si vuole qualcosa di più. Quindi non ero pronto a fare quel passo".

"Credo di essere più pronto a lottare quest'anno, perché ho l'esperienza di aver lottato con i migliori e di essere arrivato lì. Quindi sono sicuro che possiamo farlo di nuovo quest'anno, e spero che lottando e, soprattutto, lavorando sodo con la squadra, possiamo riuscirci. Non so se ripeteremo quanto fatto l'anno scorso, ma possiamo essere veloci e costanti", ha continuato.

Il pilota di Cervera ha anche spiegato la sua caduta alla curva 9, fortunatamente senza conseguenze fisiche per lui: "Stavo facendo una simulazione di gara, c'era un po' di traffico, ho superato molte persone e, sì, è stato un incidente ad alta velocità, ma abbastanza pulito. Per me non è stato un problema, per la moto un po' di più, perché ha sbattuto contro il muro, quindi dovremo pensare a quella zona della pista. Ma è tutto sotto controllo, quell'incidente non mi ha dato alcun fastidio".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Interrogato sul suo adattamento all'ultima versione della Ducati, la GP26, e sulle differenze che nota rispetto alla GP24, Marquez ha ribadito il miglioramento apportato dall'attuale pacchetto di Borgo Panigale: "Beh, come sempre, cerchi di fare passi avanti, migliori in alcune aree e in altre è più complicato, quindi credo che abbiamo ancora bisogno di capire l'equilibrio, ma penso che il pacchetto che abbiamo ora sia più competitivo rispetto a quello dell'anno scorso. Durante la stagione avremo degli aggiornamenti, avremo tutto sul tavolo per scegliere e migliorare, quindi credo che abbiamo un pacchetto migliore rispetto a quello del 2025, ma anche i rivali sono migliorati, quindi penso che sia tutto abbastanza equilibrato e che per i tifosi sarà un anno molto interessante".

"Oggi, vedere le due Aprilia in testa non è una sorpresa per me. Voglio dire, l'anno scorso, già nelle prove, a parte Marc Marquez, Marco Bezzecchi era già molto veloce qui, ma nel weekend di gara ha commesso alcuni errori, era il suo primo Gran Premio con Aprilia e tutto il resto, e non aveva tutto sotto controllo. Anche Ai Ogura è stato molto veloce, quindi mi aspettavo di vedere le Aprilia davanti qui. Hanno avuto un po' più di difficoltà in Malesia, quindi sarà interessante e sarà importante quest'anno, più che nel 2025, essere costanti e accettare di perdere in alcune gare per recuperare in altre", ha continuato.

Infine, alla domanda se ora si senta un vero aspirante al titolo MotoGP, Alex Marquez ha risposto che almeno è più pronto rispetto alla scorsa stagione: "Penso che siamo più preparati rispetto all'anno scorso, abbiamo più esperienza, sappiamo come gestire alcune situazioni che abbiamo affrontato per la prima volta nel 2025, quindi penso che siamo più preparati. E credo che dobbiamo capire la nostra posizione in ogni gara e, come l'anno scorso, la costanza sarà la chiave. Quindi mi sento pronto, a mio agio con la moto. Posso essere veloce, quindi sì, mi sento meglio rispetto all'anno scorso, sinceramente", ha concluso.