IMSA | 24h di Daytona: programma, orari TV ed elenco iscritti

Carica lettore audio

Ultimo giorno di sosta per i protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship, che da giovedì ricominciano a lavorare in vista della 24h di Daytona.

Il primo evento della stagione 2023 della serie americana è attesissimo e il fine settimana del 28-29 gennaio ne vedremo sicuramente delle belle all'International Raceway della Florida, dove qualche giorno fa si sono conclusi i test Roar Before the 24.

Nelle Qualifiche di domenica sono emerse in Pole Position Acura (LMDh) e Mercedes (GTD PRO e GTD), mentre tra le LMP2 a svettare è stata la Oreca di PR1 Mathiasen Motorsports, con la Sean Creech Motorsport a prendersi il primato in LMP3.

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Ed Jones, Anders Fjordbach, Raffaele Marciello Photo by: Art Fleischmann

Il programma

Dopo tre giorni di riposo si torna in pista giovedì e venerdì per altre cinque sessioni di Prove Libere, trasmesse su IMSA Radio e consultabili tramite il Livetiming su Alkamel. Come dicevamo, la gara scatterà sabato 28 gennaio quando in Italia saranno le 19;40 e tutti potranno vederla sul sito IMSA.com su IMSA TV. Ecco in dettaglio cosa ci attende.

Giovedì 26 gennaio

Prove Libere 1 - 17;05-18;35 (Livetiming)

Prove Libere 2 - 21;20-23;05 (Livetiming)

Venerdì 27 gennaio

Prove Libere 3 - 1;15-3;00 (Livetiming)

Prove Libere 4 - 17;20-18;20 (Livetiming)

Sabato 28 gennaio

Prove Libere GTP - 00;25-00;45 (Livetiming)

Gara (partenza) - 19;40 (IMSA TV e Livetiming)

Domenica 29 gennaio

Gara (arrivo) - 19;40 (IMSA TV e Livetiming)

#42 NTE Sport Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Don Yount, Jaden Conwright, Kerong Li, Alessio Deledda, #64 TGM/TF Sport Aston Martin Vantage GT3: Ted Giovanis, Hugh Plumb, Matt Plumb, Owen Trinkler, #92 Kellymoss with Riley Porsche 911 GT3 R 992: David Brule, Alec Udell, Andrew Davis, Jeroen Bleekemolen Photo by: Art Fleischmann

24h di DAYTONA - ELENCO ISCRITTI