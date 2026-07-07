F1 | Test Pirelli a Silverstone: Mercedes e Williams concludono oltre tre GP caldissimi
La Casa milanese porta avanti lo screening delle carcasse per il 2027 in vista dell'omologazione prevista il 1° settembre. Russell ha completato 665 km con la W17, mentre Sainz si è dovuto fermate per un problema della FW48. Domani sono di scena Antonelli e Albon.
George Russell, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Si è conclusa a Silverstone la prima giornata di test Pirelli a Silverstone per la definizione finale della struttura degli pneumatici slick per la prossima stagione, in vista del congelamento delle specifiche che è fissato dal regolamento per il 1° settembre.
I piloti scesi in pista sono stati George Russell con la Mercedes W17 e Carlos Sainz con la Williams FW48.
Il programma di lavoro prevedeva degli screening run nel corso della mattinata, per poi concentrarsi nel pomeriggio sulle soluzioni più promettenti attraverso dei long run. La temperatura dell’asfalto ha raggiunto i 46 gradi, mentre quella dell’aria ha avuto una massima di 31 gradi.
Carlos Sainz, Williams
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Russell ha completato 113 giri per un totale di 665 chilometri, facendo registrare il miglior tempo di 1'30"695. Sainz ha invece percorso 61 tornate per 359 chilometri, fermando il cronometro sul tempo di 1’33”576. A causa di un problema tecnico la Williams non ha potuto completare il piano di lavoro previsto per la giornata.
Il test proseguirà domani con gli altri due piloti titolari: al volante della Mercedes ci sarà il leader del campionato Kimi Antonelli, mentre sulla Williams ci sarà Alex Albon.
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