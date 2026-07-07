F1 | Live post Silverstone: il ritorno di Leclerc. Antonelli: ecco cosa lascia questo GP

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Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1!

Beatrice Frangione
Beatrice Frangione
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