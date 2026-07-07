F1 | Monza ritrova la Sprint: dal 2027 tornerà la gara breve con un accordo di tre anni
Dopo essere stato uno dei banchi di prova nel 2021, a partire dalla prossima stagione a Monza tornerà la sprint con un accordo per tre stagioni fino al 2029. A confermarlo è stato il Presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, nel corso della presentazione del Gran Premio di quest'anno, per cui sono stati venduti già oltre 300mila biglietti.
Autodromo Nazionale di Monza, dettaglio del circuito
Foto di: Archivio Autodromo Nazionale Monza
Mentre Monza porta avanti il proprio piano di ammodernamento, entrato ora in una nuova fase dopo gli interventi già completati sulla pista e sulle infrastrutture come i sottopassaggi, arrivano novità rilevanti anche sul fronte sportivo. Dal 2027 il tracciato brianzolo entrerà infatti nel gruppo dei circuiti che ospiteranno la sprint race, inaugurando un ciclo triennale che affiancherà alla tradizionale gara della domenica anche la prova breve del sabato, almeno fino al 2029.
A confermarlo è stato il presidente dell’ACI Geronimo La Russa, il quale durante la presentazione del GP in vista dell’appuntamento di settembre, ha confermato proprio la novità triennale: “Abbiamo raggiunto un accordo, dall’anno prossimo, per tre anni, avremo la gara Sprint”.
Per il "Tempio della Velocità" si tratta di un ritorno, perché Monza aveva già ospitato la sprint race nel 2021, il primo anno in cui il formato venne introdotto in Formula 1. All’epoca la gara breve determinava anche la griglia della domenica, un contesto che portò al celebre incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e alla vittoria di Daniel Ricciardo con la McLaren.
Monza
Al tempo la Formula 1 scelse proprio Monza, insieme a Silverstone e Interlagos, come uno dei circuiti su cui sperimentare il nuovo format, ritenendolo particolarmente adatto per valutare il potenziale della gara breve. Negli anni successivi il campionato ha ampliato il ventaglio di piste coinvolte, aumentando anche il numero di weekend con sprint race, passati da tre a sei per stagione.
Durante il suo intervento, La Russa ha spiegato anche che sono già stati venduti oltre 300 mila biglietti per i quattro giorni dell’evento. È stata inoltre aggiunta una tribuna provvisoria, al momento riservata ai soci ACI, che in futuro potrebbe essere aperta anche al pubblico per ampliare ulteriormente la capacità e l’offerta del circuito.
Nel corso dell’evento è stato svelato anche il poster ufficiale del weekend di Monza disegnato da Marco Lodola: “Per realizzare il poster mi sono ispirato ai futuristi storici, ho seguito il loro modo di usare colori e prospettiva per dare un senso ai concetti di velocità ed energia. Idee, tonalità e potenza che ho provato a riproporre nell’opera”, ha spiegato Lodola.
Il poster è stato presentato al Teatro della Scala di Milano “per un connubio che non poteva essere migliore: due delle nostre realtà tra le più apprezzate nel mondo insieme nel segno dell'orgoglio nazionale”, ha aggiunto La Russa.
il poster ufficiale del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026
Foto di: Archivio Autodromo Nazionale Monza
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