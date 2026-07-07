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F1 | Ferrari anticipa tutti! La SF-26 inaugurerà giovedì il Madring con Hamilton e Leclerc

Motorsport.com ha appreso che la Scuderia sarà in pista giovedì per un filming day con Hamilton e Leclerc. Oltre alle riprese promozionali, il test consentirà di raccogliere le prime informazioni sul nuovo circuito che ospiterà il GP di Spagna e rappresenterà anche il battesimo operativo dell'impianto.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Concluso il weekend di Silverstone, la Ferrari ha fatto rotta su Madrid. Motorsport.com ha appreso che la Scuderia sarà in pista giovedì sul Madring, il nuovo circuito cittadino che il prossimo settembre ospiterà per la prima volta il Gran Premio di Spagna. La SF-26 diventerà così la prima monoposto di Formula 1 a girare sul tracciato madrileno, un debutto che consentirà al team di Maranello di raccogliere dati preziosi ma che rappresenterà anche un banco di prova importante per gli organizzatori dell'evento.

Ufficialmente si tratterà di un filming day, ovvero una giornata dedicata ad attività promozionali che il regolamento limita a un massimo di 200 chilometri percorsi. Al volante si alterneranno entrambi i piloti titolari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che avranno così la possibilità di prendere confidenza con l'unica novità assoluta del calendario 2026. Pur nel rispetto dei limiti previsti per questo tipo di attività, la Ferrari potrà iniziare a raccogliere indicazioni utili sulle caratteristiche del circuito, informazioni destinate ad avere un valore tutt'altro che secondario in vista del weekend di gara.

La curva Monumental del Madring

La curva Monumental del Madring

Foto di: Filip Cleeren

L'aspetto più sorprendente è il tempismo con cui la Scuderia è riuscita a organizzare la trasferta. Fino a pochi giorni fa il Madring era ancora un cantiere aperto, almeno per quanto riguarda le strutture destinate ad accogliere il pubblico e le infrastrutture del paddock. Una recente visita di una delegazione di giornalisti aveva infatti mostrato lavori ancora in corso in molte aree dell'impianto.

Diversa, invece, la situazione del tracciato. I 5.416 metri del circuito, caratterizzati da 22 curve e da un lungo tratto sopraelevato, sono ormai pronti e la presenza della Ferrari rappresenta un'ulteriore conferma dello stato di avanzamento dei lavori. Oltre a permettere alla Scuderia di accumulare una prima conoscenza della pista, il test offrirà anche ai responsabili del Madring un'occasione preziosa per verificare il funzionamento dell'impianto con una moderna monoposto di Formula 1, raccogliendo indicazioni utili in vista dell'esordio iridato di settembre.

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