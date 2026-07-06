F1 | Analisi Silverstone: Ferrari scopre le carte, Mercedes si deve preoccupare?
La vittoria della Ferrari a Silverstone per mano di Charles Leclerc ha un doppio valore: per la squadra e per il monegasco. In questo nuovo video, analizziamo tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana nella culla della Formula 1...
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