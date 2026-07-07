F1 | Antonelli testimonial di Sky con Del Piero nella nuova campagna da fine agosto
Il pilota della Mercedes è stato scelto dalla tv a pagamento per essere il protagonista dei nuovi spot pubblicitari del network satellitare.
Andrea Kimi Antonelli e Alessandro Del Piero
Foto di: SKY Italia
Kimi Antonelli è il personaggio più richiesto del momento. Il pilota bolognese, leader del mondiale di Formula 1 e vincitore di 5 Gran Premi in questa stagione, sarà il nuovo testimonial di Sky a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto.
Il 19enne emiliano sarà protagonista degli spot al fianco di Alessandro Del Piero: in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, Sky ha svelato un video teaser con Kimi che è un nuovo inquilino nell’ormai celebre condominio dove è di... casa l’ex calciatore juventino.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La popolarità del giovane pilota Mercedes è in crescita vertiginosa per la sua naturale simpatia che si abbina al talento di un conduttore che comanda la classifica iridata con 25 punti di vantaggio rispetto al compagno di squadra, George Russell.
A inizio campionato Antonelli era già stato il volto della nuova campagna a favore della prevenzione oncologica di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS.
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