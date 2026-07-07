F1 | Mercedes conferma: a fermare Antonelli a Silverstone è stato solo il wheel shield
Nella revisione del GP di Gran Bretagna, Simone Resta - vice direttore tecnico della Mercedes - ha confermato che a beffare il giovane bolognese è stata solo la componente del brake duct.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Il wheel shield e nulla di più. Tanto è bastato a 10 giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna per mettere KO Andrea Kimi Antonelli e pregiudicargli un risultato che lo avrebbe portato ad allungare su tutti gli inseguitori nel Mondiale Piloti.
"Sappiamo cos'è stato. Non sappiamo però se ci sia qualcosa d'altro, perché onestamente penso ci possa essere qualcosa di più del solo wheel shield. Ma il team non ha ancora avuto modo di analizzare la monoposto", aveva detto il pilota italiano al termine della gara.
A 48 ore dal fatto di Silverstone, Mercedes ha confermato che a cedere al giro 42 in Gran Bretagna è stata la componente che fa parte del brake duct.
Simone Resta, vice direttore tecnico del team di Brackley, nella revisione del Gran Premio di Gran Bretagna uscita sui social del team ha confermato che a cedere è stata solo la componente che, tra le altre cose, ha anche funzione aerodinamica.
Uscito dalla Copse, Antonelli - che in quel momento era secondo e alla caccia di Charles Leclerc per giocarsi la sesta vittoria dell'anno - è stato costretto a rallentare per l'interferenza del wheel shield, spostatosi dalla sua sede naturale.
Simone Resta, Mercedes
Foto di: Franco Nugnes
"Tanti hanno chiesto cosa sia successo sulla monoposto di Kimi la scorsa domenica, ed è stato semplicemente un problema al brake duct anteriore. Per la precisione una parte del brake duct che è chiamato wheel shield", ha detto l'ex ingegnere di Ferrari e Haas.
"Essenzialmente, a 10 giri dalla fine della gara abbiamo avuto un guasto e la componente ha iniziato a cedere, andando a interferire in modo importante sul comportamento della sospensione e anche dello sterzo. Questo ha perso reattività, facendo diventare la monoposto quasi inguidabile".
Nonostante il wheel shield andasse a danneggiare l'assetto della sospensione e la corsa naturale del braccetto dello sterzo, Antonelli è comunque rimasto in pista per provare a portare a casa dei punti. Nel farlo, però, è uscito dalla pista più volte, prendendo una penalità di 5" per track limits. L'introduzione finale della Safety Car per permettere ai commissari di spostare la Red Bull RB22 di Max Verstappen uscita alla Stowe ha fatto il resto, facendo crollare il bolognese dalla nona alla 16esima posizione finale.
"Kimi, però, è stato molto, molto resiliente. E' voluto restare in pista e darsi le migliori possibilità di portare a casa punti. Come detto, la macchina era piuttosto inguidabile, ed è per quel motivo che Kimi è finito fuori pista diverse volte".
"Sfortunatamente, proprio per quel motivo, Kimi ha preso 5 secondi di penalità da scontare alla fine della gara. E' stato molto sfortunato, ma è stato un forte segno di performance e resilienza da parte del nostro giovane pilota", ha concluso l'ingegner Resta.
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