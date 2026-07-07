F1 | 3 penalità in 9 giri: ecco come Stroll si è fatto notare al GP di Gran Bretagna

In mancanza di punti, Lance Stroll avrà lasciato il segno al Gran Premio di Gran Bretagna accumulando un totale di tre penalità in meno di dieci giri, ogni volta per superamento dei limiti della pista.

Il pilota Aston Martin Racing aveva poche speranze di brillare nella prova di Silverstone. In grande difficoltà sul piano delle prestazioni, la AMR26 è attualmente l'ultima tra le vetture in griglia e alcune immagini video durante il weekend mostravano uno Stroll alle prese con un sottosterzo a tratti molto, molto pronunciato lungo il circuito.

Il canadese aveva ottenuto il 21° e penultimo tempo delle qualifiche questo sabato, precedendo solo il suo compagno di squadra, Fernando Alonso. Tuttavia, questa domenica è scattato dalla 22ª posizione in griglia, dopo un cambio di elementi del suo motore Honda al di fuori della quota consentita, cosa che gli è costata dieci posizioni di penalità.

In una gara complessivamente anonima, Stroll ha fatto parlare di sé soprattutto nella seconda parte della prova, quando - arrivato al limite dei passaggi fuori pista tollerati, vale a dire tre - ha iniziato a subire le conseguenze dei suoi vari ulteriori superamenti delle linee bianche.

Lance Stroll lors de la course de karts Lego. Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

E il minimo che si possa dire è che ha fatto le cose in grande, poiché ha ricevuto non meno di tre penalità distinte, ogni volta per superamento dei limiti della pista oltre i tre consentiti.

Dopo la gara, infatti, i commissari hanno pubblicato alle 19:58 tre decisioni diverse per notificare queste penalità. Nel dettaglio, la sua prima penalità di 5 secondi è legata a un passaggio fuori pista alla curva 18 del 33° giro (il suo quarto in totale), la seconda a un passaggio fuori pista alla curva 9 del 35° giro (il suo quinto in totale) e la terza e ultima a un passaggio fuori pista alla curva 15 del 42° giro (il suo sesto in totale).

Questi passaggi fuori pista non giustificati conteggiati per Stroll ha quindi avuto come conseguenza 15 secondi di penalità aggiunti al suo tempo di gara. In ogni caso, aveva chiuso 19° e ultimo tra i piloti ancora in pista.

"Disponiamo delle informazioni necessarie e sappiamo dove dobbiamo migliorare; durante questi weekend, quindi, si tratta semplicemente di avere pazienza e aspettare che gli aggiornamenti vengano introdotti", ha dichiarato il canadese dopo la gara, in riferimento al pacchetto di evoluzioni che deve essere introdotto in Ungheria.

"Abbiamo sofferto di un forte sottosterzo durante la gara e la vettura era molto imprevedibile, il che ha complicato il rispetto dei limiti della pista. Cerco sempre di dare il meglio di me stesso e spero che le cose migliorino presto".