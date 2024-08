F1 | Sorpresa Williams: ci sarà Colapinto a Monza al posto di Sargeant

Sarà Franco Colapinto a sostituire Logan Sargeant al via del Gran Premio d’Italia. L’indiscrezione raccolta da Motorsport.com è già stata confermata dal team con un comunicato stampa. il ventunenne argentino affiancherà Alexander Albon nel weekend di Monza.

Dopo un ballottaggio con Mick Schumacher e la richiesta (negata dalla Red Bull) di Liam Lawson, il team principal James Vowles ha dato priorità al pilota che fa parte del programma junior della squadra, premiando il lavoro della Academy.

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver Foto di: Williams

Colapinto ha guidato la FW46 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, ed è attivamente parte del lavoro sul simulatore Williams.

“È un onore fare il mio debutto in Formula 1 con la Williams: è di questo che erano fatti i miei sogni", ha dichiarato Colapinto dopo l'annuncio ufficiale del team di Grove.

"Il team ha una storia straordinaria e una missione per tornare in testa, di cui non vedo l'ora di far parte. Arrivare in F1 a metà stagione sarà una curva di apprendimento enorme, ma sono pronto per la sfida e sono pienamente concentrato a lavorare il più possibile con Alex e la squadra per renderla un successo”.

Dopo l’esordio in Europa nella F.4 spagnola, Colapinto nel 2019 è entrato a far parte dell’Academy di Fernando Alonso, conquistando la terza posizione nell’Eurocup di F.Renault nel 2020. La stagione 2021 lo ha visto in pista sia in Formula Regional che nel mondo Endurance, alternando presenze nel campionato ELMS e WEC. Dal 2022 è tornato a focalizzarsi sulla Formula 3, categoria in cui ha disputato due stagioni con quattro vittorie all’attivo. Quest’anno è arrivato l’esordio in Formula 2, con il primo successo nella categoria conquistato ad Imola.

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Per l’Argentina l’esordio in Formula 1 di Colapinto sarà un momento storico. Risale a ben ventitré anni fa l’ultima gara di un pilota ‘biancoazzurro’ al via di un Gran Premio, gara che coincise con la l’addio al Circus di Gaston Mazzacane nel GP di San Marino del 2001 a Imola, al volante di una Prost.

James Vowles, team principal della Williams, ha dichiarato: “Sostituire un pilota a metà stagione non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma crediamo che questo dia alla Williams la migliore possibilità di competere per i punti nel resto della stagione".

“Abbiamo appena apportato un importante aggiornamento alla vettura e dobbiamo massimizzare ogni opportunità di ottenere punti in una battaglia a centrocampo molto serrata. Crediamo anche nell'investimento nei nostri giovani piloti nella Williams Racing Driver Academy e Franco sta avendo una fantastica opportunità di dimostrare ciò che è in grado di fare negli ultimi nove appuntamenti della stagione".

“Senza dubbio questo è incredibilmente difficile per Logan, che ha dato il massimo durante tutto il suo periodo con la Williams, e vogliamo ringraziarlo per tutto il suo duro lavoro e il suo atteggiamento positivo. Logan rimane un pilota di talento e lo sosterremo per continuare la sua carriera agonistica in futuro. So che Franco ha una grande velocità e un enorme potenziale, e non vediamo l'ora di vedere cosa potrà fare in Formula 1”.