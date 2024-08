F1 | GP d'Italia: Monza pensa ai lavori per rinnovare il contratto

Il Gran Premio 2024 il circuito di Monza lo ha già vinto. È il messaggio arrivato dalla tradizionale conferenza stampa che precede il GP d’Italia, che ha visto la presenza del presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, più altre personalità in rappresentanza delle istituzioni e sul finale di Stefano Domenicali. La prima sfida è stata vinta, i lavori iniziati lo scorso 8 gennaio sono stati conclusi in tempo per ospitare il weekend di F.1, ma a partire dal prossimo lunedì ci sono altre prove da affrontare.

Il rifacimento della pista, insieme alla realizzazione di nuovi sottopassi, è il primo importante passo di un progetto di rinnovamento che dovrà riguardare anche i servizi, ad iniziare dalle tribune. L’autodromo spera di poter dare il via il più presto possibile ai lavori, l’obiettivo è poter mettere sul tavolo un impianto modello quando ci sarà da discutere con Liberty Media il rinnovo del contratto per ospitare la Formula 1 a partire dal 2026.

“Il nostro nemico è il tempo – ha sottolineato Angelo Sticchi Damiani – solitamente il rinnovo di contratto con Liberty Media si affronta con largo anticipo, ma nella situazione in cui ci troviamo dovremo correre, e non solo nel completamento dei lavori”.

Le aspettative di Liberty Media sono note da tempo. “Sappiamo che l’impianto dovrà essere curato anche in quei dettagli che vanno a favore delle immagini televisive – ha proseguito Sticchi Damiani – oggi vengono chiesti spazi maggiori per le hospitality ed per il Paddock Club, ma non possiamo sempre agire liberamente, ci tengo a ricordare che ci muoviamo in un area soggetta a molti vincoli, ed è questa la partita che ci siamo giocando in questo momento”.

Serve un lavoro di gruppo. È questo il messaggio che arriva da Monza, un team con al suo interno ACI ma anche i rappresentanti delle autorità locali. Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, intervenuta alla presentazione, ha quantificato in 178,8 i milioni di euro di indotto legati all’evento del Gran Premio d’Italia.

Il Comune di Milano beneficia del 30% di questa cifra, il resto è sparso sul territorio intorno all’autodromo con l’interessamento anche delle provincie di Lecco e Como. “Tra pochi giorni avremo un quadro chiaro sui ritorni”, ha sottolineato Sticchi Damiani, un messaggio nei confronti delle autorità locali chiamate a fare la loro parte sul tavolo del rinnovo.

La Regione Lombardia sarà della partita. “Questo matrimonio s’ha da fare – ha commentato Fontana – abbiamo dimostrato con i fatti la volontà di andare avanti e di metterci al passo, vogliamo che la lunga storia tra la Formula 1 e Monza abbia un gran futuro, e faremo di tutto per offrire un impianto all’apice della qualità anche sul fronte dei servizi”.

Un’apertura che ha trova appoggio anche nelle risposte di Stefano Domenicali, piacevolmente sorpreso dai lavori completati in tempo per l’edizione 2024 del Gran Premio d’Italia. “Lavoreremo per far restare Monza al suo posto – ha sottolineato – ma non ci sono posti d’ufficio, tutte le parti in causa devono prendersi i propri impegni e rispettarli”.