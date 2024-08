F1 | Sono nero carbonio le tute Ferrari per il GP d'Italia

Come in tutti i Gran Premi d'Italia che si disputano da qualche tempo a questa parte, la Ferrari si presenterà al via con una novità colorata.

Per la tappa tricolore della stagione 2024 di Formula 1, la Scuderia di Maranello ha scelto il nero come tonalità per le tute e l'abbigliamento di rappresentanza dei suoi uomini.

Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno una divisa che riprende non solo il colore, ma anche la trama del carbonio che per il 61% è il materiale con cui è fatta la loro SF-24.

La trama a scacchiera con sfumature di nero e grigio appare grande nella parte superiore, mentre a strisce in quella inferiore e sul retro. Gli inserti a righe e i loghi degli sponsor sulle spalle appaiono invece nel classico Giallo-Modena, tranne che per gli stemmi Shell e HP, che restano originali.

In cintura, infine, ecco una fascia con i colori delle bandiere dei paesi di Leclerc (bianco-rosso Monaco) e Sainz (giallo-rosso Spagna).