F1 | Ferrari: settembre mese determinante per la SF-24 e la galleria

I tecnici del Cavallino stanno analizzando i dati per capire il “mistero Zandvoort” per cui una macchina impresentabile in qualifica (Charles Leclerc sesto a nove decimi dalla pole di Lando Norris) si diventata competitiva in gara (il monegasco ha finito a 2”5 da Max Verstappen, secondo con la Red Bull.

In F1 i misteri non esistono e le domande scomode devono trovare risposte precise. Un dato di simulazione trascurato nelle difficili prove libere e analizzato nella notte fra sabato e domenica avrebbe permesso alla rossa di trovare il modo di far lavorare le gomme nella giusta finestra di funzionamento, trovando quella performance che la SF-24 è in grado di dare quando si riesce a estrarre il vero potenziale dalla rossa.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, alza il trofeo del terzo posto a Zandvoort Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Trovare il giusto bilanciamento è un’alchimia che solo in McLaren sembrano aver trovato, riuscendo a rendere la MCL38 una macchina “universale”, capace di adattarsi alle caratteristiche di tutte le piste, permettendosi di introdurre pacchetti di aggiornamento che hanno funzionato subito, mentre Ferrari, Red Bull e Mercedes hanno registrato delle forme di rigetto che ne hanno rallentato lo sviluppo.

La squadra di Maranello guarda a Monza con fiducia dopo aver affrontato la trasferta olandese senza evoluzioni perché ciò che era in preparazione non era venuto pronto. Nel tempio della velocità ci sarà la configurazione aerodinamica da minimo carico e debutterà l’atteso fondo che dovrebbe cancellare l’incubo del bouncing alle alte velocità e sui curvoni in appoggio come la Parabolica (Alboreto).

Abbigliamento nero per i piloti Ferrari per il GP d'Italia Foto di: Ferrari

Il GP d’Italia apre un trittico di gara (Monza, Baku e Singapore) nelle quali la SF-24 dovrebbe trovarsi a suo agio per dare una svolta a una stagione che non le sta regalando quelle soddisfazioni che a Maranello erano attese.

Il nuovo fondo, diverso nell’estrazione dell’aria dai canali Venturi e modificato anche nella zona del pavimento, dovrebbe permettere a Charles Leclerc e Carlos Sainz di lottare nuovamente per le posizioni che contano sul tracciato di casa che si presenta con un asfalto completamente nuovo e una Prima Variante leggermente ridisegnata.

Galleria del vento Ferrari Foto di: Ferrari

Nel frattempo, nella galleria del vento di Maranello sta procedendo il lavoro di calibrazione dopo che nella sosta estiva era stato sostituito il tappeto mobile. Per l’hardware ci erano voluti 15 giorni e ce ne vorranno altrettanti per arrivare alla perfetta funzionalità dei software.

Con il nuovo tappeto mobile, infatti, la Scuderia può migliorare la qualità dell’indagine nel wind tunnel potendo avvicinare di più il modello in scala 40% al pavimento e consentendo agli aerodinamici di Diego Tondi di ampliare l’indagine con la monoposto in imbardata, con un angolo di sterzo accresciuto rispetto a prima. Avere una mappa aerodinamica più estesa dovrebbe consentire lo studio di una vettura meno sensibile alle raffiche di vento.

Il mese di settembre, quindi, sarà strategico per il Cavallino per misure le ambizioni con cui la squadra diretta da Fred Vasseur potrà chiudere il campionato 2024 e con quali ambizioni potrà accogliere l’atteso Lewis Hamilton…