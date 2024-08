F1 | Red Bull accelera gli sviluppi dopo la batosta di Zandvoort

Per la prima porzione del Gran Premio d'Olanda svolto lo scorso fine settimana a Zandvoort, in tanti hanno pensato di assistere al solito copione: pole di Lando Norris, partenza sbagliata del britannico e vittoria comoda per Max Verstappen davanti al suo pubblico dopo il sorpasso avvenuto in curva 1. Ma la realtà, oggi, è molto diversa da quella che abbiamo visto fino a poche settimane fa.

Ora la McLaren vola, è il riferimento della Formula 1 a livello tecnico e prestazionale. A dirlo non c'è solo il successo ottenuto da Norris a Zandvoort, ma soprattutto il distacco che ha inflitto a Verstappen una volta ripresosi la testa della corsa grazie a un sorpasso in pista: quasi 23 secondi (22"896 per la precisione).

Un divario a cui in Red Bull non erano abituati. Anche nelle ultime gare non vinte, Max non aveva sofferto in modo così palese la superiorità della McLaren. Questa volta, invece, le cose sono andate in modo molto diverso e nitido: la Red Bull è la seconda forza e ha un ampio distacco da recuperare.

Al termine del fine settimana olandese, il consulente di Milton Keynes Helmut Marko ha provato a dare una spiegazione all'accaduto. La particolare conformazione della pista, le temperature dell'asfalto e la scelta dell'assetto sulla RB20 di Max (ala posteriore più carica, che ha dato benefici in qualifica ma lo ha penalizzato in gara) sono stati tutti fattori che hanno inciso.

"Penso che sia stato in parte specifico della pista", ha dichiarato Marko a Servus TV. "In parte è stata anche la temperatura, relativamente bassa. L'aspetto interessante è che Piastri stava guidando più o meno allo stesso ritmo di Lando dopo il pit stop, e quando si è bloccato dietro Leclerc, non ha funzionato nulla".

Dr. Helmut Marko, Consulente, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto di: Erik Junius

"Purtroppo, non è stato così per Lando quando ha superato Max. Quindi ci sono alcune incongruenze, ma oggi siamo stati chiaramente e abbastanza battuti, in una misura che è anche allarmante”.

Secondo Marko, Red Bull è a conoscenza di quali siano i principali problemi che stanno attanagliando le RB20. Manca bilanciamento, un assetto che possa aiutare la macchina a scivolare meno sulle gomme, a sfruttarle nuovamente come a inizio stagione senza patire l'usura.

Ecco perché gli aggiornamenti previsti per la seconda parte della stagione sono in arrivo. Ma la batosta subita a Zandvoort accelererà i tempi di realizzazione e, di conseguenza, anche quelli d'arrivo e di utilizzo per fare in modo di colmare il gap che oggi separa la Red Bull dalla McLaren e difendere almeno il primato nel Mondiale Piloti che Max Verstappen può ancora vantare.

!Sappiamo più o meno dove si trovano i problemi. La vettura deve essere più equilibrata. Equilibrio significa che il pilota ha più fiducia e scivola meno. Questo migliora l'usura degli pneumatici. Ci sono alcune cose in cantiere. In quanto tempo arriveranno? Alla luce di questa sconfitta, è più probabile che arrivino ieri che oggi”.