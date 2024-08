F1 | Williams irregolare: tagliato di 3 mm il gradino del bargeboard

Alxander Albon dopo Zandvoort era rammaricato: il pilota anglo thailandese della Williams ha concluso la gara al 14esimo posto, doppiato, perché è dovuto partire in fondo alla griglia di partenza del GP d’Olanda a causa della squalifica che gli ha cancellato il tempo ottenuto in Q3 e che lo aveva collocato in nona posizione in pista. “Avrei potuto essere in battaglia con Pierre Gasly – ha spiegato Albon – in lotta per la nona posizione che era alla nostra portata e, invece, sono finito nella bagarre a fondo del gruppo dovendo correre sempre in aria sporca”.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Jordan McKean - Motorsport Images

La Williams alla ripresa del campionato ha portato un consistente pacchetto di aggiornamenti che ha permesso alla FW46 di fare un salto di qualità potendo contare su una riduzione del peso e su un aumento del carico aerodinamico. La vettura è stata rivista nel disegno delle bocche delle pance, nel fondo e nella zona del cofano motore con un roll hoop ridisegnato.

Logan Sargeant salta fuori Williams FW46 dopo il grave incidente in FP3 a Zandvoort Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Se Logan Sargeant ha disintegrato la sua vettura in FP3 (mettendo a rischio la disponibilità dei ricambi dopo il terzo incidente grave in stagione) ed è stato relegato in ultima fila senza tempo, visto che ha saltato la qualifica per dare modo ai suoi meccanici di ricostruire la FW46 (solo il telaio si è salvato, tutto il resto era demolito…), Alexander Albon in fondo c’è finito per una grave irregolarità tecnica che è stata riscontrata dallo staff di Jo Bauer dopo la sessione cronometrata del sabato.

La Williams, infatti, sottoposta a verifica è risultata non conforme al volume del fondo. I commissari della FIA hanno effettuato una scansione della FW46 che è risultata eccedere di 3 mm le misure ammesse nella larghezza del marciapiede. Inizialmente era stato detto che l’irregolarità riguardava il pavimento davanti alle ruote posteriori.

A Motorsport.com, invece, risulta che l’anomalia sia emersa nella parte anteriore del fondo e più in dettaglio abbia riguardato il grande bargeboard che caratterizza l’ingresso dei canali Venturi. Si tratta di un elemento molto importante che serve a evitare che le perdite della ruota anteriore, vale a dire le turbolenze che si generano possano sporcare l’andamento dei flussi destinati a creare carico aerodinamico nel fondo.

James Vowles, Team Principal Williams, discute con i tecnici al muretto dell'esclusione di Albon in qualifica Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Questo deviatore di flusso ha un disegno complesso e non lineare: sembra che il labbro al piede del bargeboard sporgesse di 3 mm oltre il limite del regolamento per cui Bauer ha fatto l’inevitabile segnalazione dell’irregolarità al collegio dei Commissari Sportivi di Zandvoort che ha decretato l’esclusione di Albon con l'inevitabile imbarazzo del team principal, James Vowles.

I tecnici Williams si erano premurati di mostrare alla FIA le loro scannerizzazioni della vettura svolte prima in factory a Grove e poi nel box di Zandvoort dalle quali risultava che tutti i pezzi fossero perfettamente legali. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona nella taratura del sistema di rilevazione dei dati della squadra. I meccanici, dunque, sono stati costretti a limare il piccolo gradino che contraddistingue la FW46 al piede del deviatore di flusso. Le immagini di Giorgio Piola ci mostrano in alto la versione a regolamento e, sotto, quella con il labbro sporgente e, quindi, irregolare.

Dettagliodel bargeboard irregolare della Williams FW46 che è stato limato per la gara Foto di: Giorgio Piola

L'errore è stato grave per un team che cerca di risalire la china: l'ufficio tecnico di Grove ha disegnato e costruito un elemento che non era a norma e poi l'area di verifica della qualità non ha visualizzato l'irregolarità sebbene sia state eseguire più scansioni della vettura. E' evidente che nei processi di lavorazione sono necessari degli interventi per evitare altre brutte figure...