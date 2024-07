F1 | Simulazione Megaride: a Spa per le gomme è... allarme rosso

In questo weekend andrà in scena l’ultimo Gran Premio di F1 prima della pausa estiva sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio. Rispetto allo scorso anno, il campionato è ancora apertissimo con ben 7 diversi vincitori nelle prime 13 gare.

Il circuito belga, con i suoi oltre 7 km, è il più lungo dell’intero calendario ricco di curve veloci caratterizzate da notevoli variazioni altimetriche, come la famosa Eau Rouge-Raidillon: una sequenza di curve sinistra-destra-sinistra in salita che i piloti affrontano in pieno e che stressano gli pneumatici con elevati carichi laterali generati dall’elevata compressione raggiunta. Il tracciato, però, presenta anche curve a media percorrenza concentrate principalmente nel secondo settore.

Grafico Megaride, GP del Belgio Foto di: MegaRide

Dal grafico delle temperature è possibile osservare l’elevato stress termico che gli pneumatici devono sopportare in laterale nelle curve veloci del tracciato come nella velocissima sequenza in pendenza dell’Eau Rouge-Raidillon e nelle curve a media percorrenza del settore centrale. Particolarmente stressante anche l’ultima chicane, Bus Stop, in cui è richiesta un’ottima trazione per affrontare al meglio il rettilineo di arrivo.

Per questo weekend Pirelli conferma la scelta di un set intermedio, C2-C3-C4, che permette la gestione degli elevati carichi a cui saranno sottoposti gli pneumatici e un livello di abrasione dell’asfalto di medio livello.

Il meteo potrebbe giocare un ruolo importante durante il weekend, nonostante il periodo estivo. Spesso, infatti, si sono presentate condizioni avverse che rendono il tracciato particolarmente pericoloso, oltre che caratterizzato da zone con condizioni meteo diverse a causa dell’elevata lunghezza del circuito.

Grafico Megaride, GP del Belgio Foto di: MegaRide

Le usure attese su questo circuito sono molto elevate, figlie degli elevati carichi laterali a cui saranno sottoposte le coperture. La gestione degli pneumatici e le strategie ai box saranno fondamentali: sbagliare il timing di pit stop potrebbe causare grandi perdite di tempo su un circuito così lungo, anche se le possibilità di sorpasso sono numerose.

Variabili da non trascurare sono sicuramente il meteo, spesso estremamente variabile, sebbene si sia cercato di ridurne l’imprevedibilità spostando la gara prima della pausa estiva negli ultimi anni, con condizioni meteo più favorevoli e il possibile ingresso della safety car.