F1 | Belgio '98: Schumacher pronto a Spa... ccare tutto

Solo un pilota, nella storia della Formula 1, è riuscito a conquistare il maggior numero di vittorie nell’iconico tracciato di Spa-Francorchamps. Per sei volte, Michael Schumacher ha poggiato i piedi sul gradino più alto del podio di una terra, quella tra le Ardenne, che nel 1991 lo ha presentato al mondo come una promessa nella massima serie. Un debutto dall’esito disastroso, certo, ma la sua prestazione in qualifica fece innamorare Flavio Briatore, che lo volle in Benetton sin dalla gara seguente a Monza. Ma questa, è un’altra storia.



Con il Belgio, Michael ha avuto un rapporto di amore e odio. Un esempio? L’edizione del 1998. Quell’anno, il tedesco si contende il titolo di campione del mondo con Mika Hakkinen, pilota McLaren. Schumacher rincorre il finlandese in quella che è, per lui e la Ferrari, un’ennesima annata di sfida iridata e di gloria. Ce la può ancora fare, il Belgio rappresenta una grande occasione. Quell’estate di ormai 26 anni fa, nessuno, nel fedele popolo ferrarista, avrebbe pensato che Michael sarebbe riuscito a ribaltare una condizione difficile. I tifosi ne erano ovviamente esaltati. Finalmente la stagione poteva non essere più compromessa. Forse.

Michael Schumacher, Ferrari F300 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Il 30 agosto, sul circuito che aveva segnato il suo debutto in Formula 1, la sua prima vittoria in Formula 1 e alcuni dei suoi trionfi più belli, si presentava lo scenario perfetto per una consacrazione definitiva.



Il cielo è grigio su Spa-Francorchamps, ma l’umore di Schumacher no: è concentrato, determinato a non perdere un’occasione preziosa. Il cielo è nero, su Spa Francorchamps. Pieno di nuvole colme d’acqua scaricata copiosa sull’asfalto, accompagnata da tuoni e fulmini. Ma a Schumacher, questo non importa: l’acqua non gli è mai stato un elemento nemico. Nemmeno l’incredibile carambola al via della corsa mette a repentaglio la sua domenica e, alla ripartenza, Michael fugge per una vittoria praticamente certa di una gara in cui Mika non c’è.

Il momento successivo a uno dei più brutti incidenti della F1 Foto di: Sutton Images

La sua McLaren si è persa nel diluvio, la squadra inglese punta le speranze su Coulthard, che però è in difficoltà e persino doppiato. Il pupillo ferrarista ha la vittoria in tasca, 10 punti fondamentali. Il suo vantaggio sugli avversari meno lontani è rassicurante. Poco rassicurante, invece, è la gara dello scozzese. Come un’anima persa, con due giri di distacco, lontano dalla zona punti, vaga tra le curve delle Ardenne con il solo unico obiettivo di rispettare il suo dovere: finire la gara. Anche se lontano, anche se doppiato.



I doppiati, dice il regolamento, devono immediatamente dare strada al corridore a pieni giri. Il pilota McLaren, questa regola, la conosce bene. Ma in ballo non c’è solo una vittoria ferrarista, bensì un titolo mondiale. Michael inizia ad intravedere tra le nubi d’acqua la sagoma argentea della monoposto britannica. In condizioni climatiche così critiche, chi deve essere superato deve mantenere la traiettoria, evitando rallentamenti proprio per la scarsa visibilità di chi segue. Coulthard, questa regola, quella domenica, la rimuove. Milioni di telespettatori sentono il rumore di un botto, nascosto dal pesante telo generato dalla pioggia. Schumacher aveva tamponato lo scozzese. Gara finita.



Si reca ai box per parcheggiare ciò che resta della monoposto. Non si ferma nemmeno a parlare con gli ingegneri. Scende dalla macchina e con una camminata furiosa e fulminea che resterà alla storia, si dirige verso quello McLaren dove è rientrato anche Coulthard. Michael è fuori di sé. Se non fosse per l’intromissione di un meccanico della Stella si finirebbe alle mani. Volano parole grosse, “tu volevi uccidermi” da una parte, e “sei stato tu a venirmi addosso” dall’altra. Qualsiasi tentativo di bloccare questa rissa verbale è inutile, il tedesco è convinto di essere stato attirato in una trappola, un atto volontario e consapevole per impedirgli di vincere gara e mondiale.

Michael Schumacher, Ferrari, dopo il tamponamento con Coulthard Foto di: Motorsport Images



I dati della telemetria dimostreranno un improvviso rallentamento da parte dello scozzese, anche se una manovra cercata avrebbe esposto anche lo stesso Coulthard in grave pericolo, date le condizioni della pista. L’ammissione, da parte del compagno di squadra di Hakkinen, arriverà solo anni più tardi.

Quel 30 agosto la vittoria sarà nelle mani di Damon Hill, che regala il primo successo per la Jordan completato dalla seconda posizione del compagno di squadra, Ralf Schumacher. Nel frattempo, quel 1998, però, non avrebbe mai portato il nome della Ferrari. Tanto meno quello di Schumi.