La F1 ha valutato all'ipotesi di concedere wildcard agli esordienti

L'idea di introdurre un sistema di wildcard in Formula 1 per offrire opportunità di gara ai piloti esordienti è stata discussa questa settimana dai team e dai responsabili della serie.

Motorsport.com ha appreso che uno degli argomenti proposti per la valutazione durante la riunione della F1 Commission tenutasi a Londra martedì scorso è stato quello di valutare se un sistema di wildcard fosse meritevole di essere introdotto.

Si ritiene che l'idea sia quella di offrire una maggiore opportunità ai piloti giovani o esordienti di fare esperienza in F1, un sistema che funziona bene in altre categorie come la MotoGP, dove vengono iscritte moto extra.

Tuttavia, l'introduzione delle wildcard in F1 sarebbe molto più complicata, perché non c'è la possibilità di consentire ai team di iscrivere terze vetture a causa di considerazioni finanziarie e logistiche.

In primo luogo, con i team di F1 che devono rispettare le regole sul tetto dei costi e con molte squadre che stanno già lottando per non superare i limiti di budget, non c'è alcuna possibilità finanziaria di far correre una terza vettura.

Inoltre, dal punto di vista logistico sarebbe impossibile. Le squadre portano solo due telai costruiti in un weekend di gara, e ci sarebbero infinite complicazioni per gestire una vettura in più - e questo prima di prendere in considerazione il personale per gestirle e lo spazio nei box, che è già limitato.

Oliver Bearman, Haas VF-24 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

L'unico modo in cui un sistema di wildcard potrebbe funzionare in F1 sarebbe che il giovane pilota sostituisse uno dei piloti abituali.

L'idea di scambiare i piloti è stata, a quanto pare, il fulcro della proposta della Commissione F1. Tuttavia, si è giunti rapidamente alla conclusione che non sarebbe stata una buona mossa né per i team né per i tifosi.

Mentre stelle di prima grandezza come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc devono rinunciare a una sessione di prove libere all'anno mentre un debuttante prende in consegna la loro vettura, si è ritenuto che estendere questa prassi a un intero fine settimana sarebbe stato un passo eccessivo.

Sebbene l'idea del jolly sia stata accantonata per il momento, la F1 e i team vogliono ancora valutare come offrire ai debuttanti più tempo in pista. Questo potrebbe avvenire attraverso sessioni di prove extra.

Le squadre hanno anche concordato sul fatto che ci sono occasioni durante l'anno, come è successo con Oliver Bearman in Arabia Saudita, in cui i giovani hanno la possibilità di correre perché uno dei piloti affermati della squadra è indisposto.

Come funziona il sistema delle wildcard in MotoGP

La MotoGP ha da tempo un sistema di wildcard, che prevede l'utilizzo di moto extra da parte dei costruttori in occasione di eventi selezionati nel corso dell'anno.

In passato, la motivazione principale era quella di offrire ai piloti locali un'occasione per partecipare agli eventi di casa, ma più recentemente le wildcard sono piloti collaudatori.

Il sistema attualmente in vigore si basa su un sistema di concessioni, in cui i diversi costruttori vengono classificati in base al numero di punti ottenuti nella stagione precedente.

Per la stagione 2024, ciò significa che la Ducati, campione in carica, non può correre con nessuna wildcard, mentre KTM, Aprilia, Honda e Yamaha hanno diritto a sei partecipazioni.

I piloti delle wildcard non possono ottenere punti per il campionato a squadre, a meno che non siano il pilota di punta, ma i punti che ottengono contano per il campionato piloti.