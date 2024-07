F1 | Ferrari: promosso il fondo evoluto anche per Spa-Francorchamps

Avanti, adagio. La Ferrari esce rincuorata dall’Ungheria. Due i motivi: primo, la strada dello sviluppo della SF-24 è quella giusta; secondo, Charles Leclerc ha potuto disputare una gara senza problemi e ha dato un saggio delle sue qualità indiscutibili, ritrovando una carica morale che raramente un quarto posto potrebbe dare.

Tanto per uscire dagli equivoci: la Scuderia aveva segnato l’Hungaroring con una doppia sottolineatura rossa, contando che la pista magiara era una di quelle che più si poteva adattare alle caratteristiche della rossa. Le aspettative di Maranello, quindi, erano quelle di ambire a un podio, ma la distanza da McLaren e Red Bull, per il momento resta siderale, mentre può essere considerata più aperta la partita con la Mercedes per il ruolo di terza forza.

Dettaglio del fondo Ferrari SF-24 che è stato usato in Ungheria e che si rivedrà a Spa Foto di: Giorgio Piola

La Ferrari, pertanto, non può dirsi appagata dal quarto posto di Charles Leclerc e dal sesto di Carlos Sainz, autore di una pessima partenza, perché il Cavallino quarta forza era e quarta forza rimane.

Fred Vasseur ci ha tenuto a dire che la rossa ha dimezzato il distacco dalla testa rispetto allo scorso anno, limitando il margine a 20 secondi, ma questi numeri non hanno un grande fondamento quando c’è una McLaren che ha sovvertito ogni previsione, scavalcando la Red Bull in prestazione nello stesso lasso di tempo.

La notizia positiva è che la Ferrari sta andando a Spa-Francorchamps con il fondo evoluto che ha corso a Budapest. L’idea di tornare alla configurazione di Imola, come è successo a Silverstone, è stata giustamente accantonata. Il saltellamento temuto anche in Ungheria non si è visto, per cui gli irrigidimenti al marciapiede del fondo hanno funzionato, dando ai piloti sensazioni più positive.

Altri ritocchi verranno portati in Belgio dove l’effetto del bouncing sarà certamente più marcato, ma i tecnici di Maranello sono fiduciosi di aver imboccato la strada giusta per cercare di risalire la china.

Ferrari SF-24: la cura del setup è una delle chiavi in cui la rossa può crescere Foto di: Giorgio Piola

La SF-24 in gara ha mostrato degli sprazzi di competitività che hanno sorpreso lo stesso muretto del Cavallino: i dati raccolti, soprattutto, con il treno di hard di Leclerc sono stati molto incoraggianti, a dimostrazione di una Ferrari che è tornata a soffrire per una finestra troppo stretta nello sfruttamento delle gomme. In un range di temperatura limitato, la rossa per brevi momenti è risultata la monoposto più veloce in pista, mentre ha sofferto di più con le medie.

Il lavoro sul set up nelle Ardenne andrà proprio nella direzione di cercare di aprire l’arco di utilizzo degli pneumatici: la Pirelli ha scelte le tre mescole mediane della sua offerta (C2, C3, C4) su una pista che è stata riasfaltata e che è in grado di garantire un grip decisamente maggiore, con tempi di percorrenza che saranno decisamente inferiori a quelli dello scorso anno.

La Ferrari vuole arrivare alla sosta delle vacanze estive con un sorriso, in modo da programmare la seconda parte del campionato senza troppa pressione, in attesa che Vasseur, dt ad interim, rinunci a questo ruolo annunciando l’organigramma della nuova Scuderia. E ci aspettiamo qualche sorpresa…