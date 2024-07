F1 | Alpine col motore Mercedes dal 2025: sarà un team cliente!

L’accordo di fornitura della power unit tra Alpine e Mercedes è alla stretta finale. Lo scenario annunciato da Flavio Briatore sta prendendo forma, il futuro del team di Enstone non sarà più con un proprio motore, ma diventerà cliente della Stella.

Accantonata l’idea di realizzare una nuova power unit sulle specifiche del regolamento 2026, l’Alpine sta puntando su una struttura diversa, in linea con Williams, Haas e Racing Bulls. L’accordo in discussione con la Mercedes prevede la fornitura di power unit, trasmissione e sospensioni posteriori, un pacchetto che oggi la squadra di Brackley garantisce a Williams ed Aston Martin.

Briatore discute con Wolff la fornitura della power unit Mercedes già dal 2025 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Inizialmente si è ipotizzato che la nuova partnership tra Alpine e Mercedes sarebbe scattata nel 2026 con l’introduzione della nuova specifica di power unit, ma secondo informazioni raccolte in Ungheria sul tavolo c’è anche la possibilità che l’accordo possa essere anticipato di dodici mesi. I valori in campo dei quattro motori attualmente in uso in Formula 1 vede Alpine come fanalino di coda, e in quest’ottica un anticipo della collaborazione con Mercedes risolverebbe uno dei problemi che ormai da anni viene lamentato dai piloti e dagli stessi tecnici di Enstone.

Questo comporterebbe un problema presso la sede di Viry-Chatillon, quartier generale dove vengono progettati e realizzati i motori Renault, ma alla fine si tratterebbe solo di anticipare di dodici mesi una decisione già presa. A conferma di tale scenario c’è anche il recente accordo d’esclusiva a partire dal 2026 tra l’Audi e il fornitore di carburanti Castrol-BP, attualmente partner di Alpine-Renault.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Ferrari

Se si concretizzerà l’accordo già per la stagione 2025, per Alpine sarà una carta in più da giocare nella trattativa in corso con Carlos Sainz. L’idea di disporre di un retrotreno Mercedes e di una power unit più competitiva di quella attualmente a disposizione di Gasly e Ocon è un valore aggiunto da mettere sul tavolo per convincere Sainz a sposare il progetto.

Il rovescio della medaglia per il personale di Enstone sarà un probabile ridimensionamento della forza lavoro, visto che la squadra diventerà per la prima volta nella sua storia un team clienti.