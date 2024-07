F1 | Ferrari: c'è stato un passo avanti, ma il risultato delude

Il Gran Premio d’Ungheria della Ferrari aveva come obiettivo realistico la quarta e la quinta posizione, piazzamenti da conquistare avendo la meglio su Lewis Hamilton. Il target è stato in parte centrato, ma allo stesso tempo c’è aria di occasione mancata. L’errore commesso da Max Verstappen alla staccata di curva 1 (mentre era in bagarre con Hamilton) ha spalancato inaspettatamente le porte del podio, una opportunità colta prontamente dalla Mercedes. Morale: la Ferrari sull’Hungaroring non è stata bersagliata dal bouncing come a Silverstone, ma è rimasta quarta forza.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Ferrari

Complessivamente la SF-24 in gara è stata più competitiva rispetto al singolo giro veloce. Nel primo stint di gara Leclerc (autore di un’ottima partenza) dopo quindici giri era a tre secondi da Verstappen e due da Hamilton, poi la sua strategia (che prevedeva uno stint più lungo rispetto ai due avversari) lo ha riportato in pista al giro 23 a 7 secondi da Max e 12 da Lewis.

In questa fase, con le gomme hard, si è visto il miglior Leclerc, capace di recuperare terreno su entrambi gli avversari nell’arco di quindici giri. “I piani prevedevano che Charles stesse in pista ancora diversi giri – ha spiegato dopo la corsa Vasseur – ma ad un certo punto eravamo bloccati da Max e Lewis e non aveva senso restare dietro di loro senza provare qualcosa. Così ci siamo fermati per provare l’undercut, ma purtroppo nello stesso momento si è fermato anche Lewis”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il quarto e sesto posto finale sono un bottino che tiene a galla, ma Vasseur ci ha tenuto a sottolineare alcuni aspetti positivi. Il primo è lo sforzo fatto a Maranello per portare in pista un fondo modificato che non era nei piani, poi ha analizzato la performance di Leclerc e Sainz.

“A scanso di equivoci – ha precisato - non sono contento del risultato che abbiamo ottenuto, ma allo stesso tempo abbiamo fatto un bel passo avanti in termini di competitività rispetto a Silverstone. Dobbiamo continuare in questa direzione, oggi il divario tra le monoposto di vertice è di due o tre decimi, abbiamo concluso la gara con 20 secondi di ritardo su 70 giri, ovvero meno di tre decimi al giro se si considerano i cinque secondi che abbiamo accumulato al termine della prima tornata".

"Ora, non dobbiamo cambiare drasticamente le cose ma fare piccoli passi avanti. A volte è un po' difficile perché quando sei in quinta e sesta posizione hai la sensazione di essere a chilometri di distanza dai primi, e credi che sia necessario fare cambiamenti drastici. Ma non è così che si risale, bensì con piccoli passi avanti”.

Frederic Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari Foto di: Ferrari

Ad aver ridato fiducia alla squadra è il miglioramento sul fronte della guidabilità, ovvero il fronte critico emerso a Silverstone. La costanza vista soprattutto nella gara di Leclerc è stata legata all’assenza di saltellamenti e ad una gestione degli pneumatici che non ha evidenziato criticità.

“Questo aspetto ci rende più ottimisti – ha confermato Vasseur - sono sicuro che Spa sarà un'altra storia, ma avremo qualcosa in tasca. Era importante avere delle risposte negli stint lunghi, perché quando non hai fiducia nella monoposto ad ogni giro percorso hai la tendenza a fare un passo indietro”.

La perdita della seconda posizione nella classifica Costruttori non ha ferito più di tanto gli uomini della Scuderia. Era solo questione di tempo, il sorpasso della McLaren (per quanto non piacevole) era stato ormai metabolizzato vista la differenza di prestazioni che si è confermata tra le due squadre dall’indomani del Gran Premio di Monaco.

Considerando la tendenza delle ultime gare, per la Ferrari il pareggio di tappa con la Mercedes (20 punti ciascuna) non è un verdetto da sottovalutare. Per ora la “Stella” resta a -91 ma serve però una reazione, perché per quanto il margine sia considerevole, questo mondiale sta proponendo recuperi e fughe di grande portata.