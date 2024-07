F1 | Marko ammette: "Strategia? Abbiamo sottovalutato le cose"

Il Max Verstappen furioso Show a cui abbiamo assistito ieri durante il Gran Premio di Ungheria è stato innescato da diversi motivi. A fare il punto riguardo quelli sportivi ci ha pensato, come di consueto, Helmut Marko.

Il consulente di Red Bull Racing, che di recente ha ridiscusso alcune clausole del suo contratto con la Casa austriaca, ha spiegato bene cosa abbia portato il 3 volte iridato a perdere letteralmente le staffe nel corso della gara di Budapest.

Gli aggiornamenti portati in Ungheria per la RB20 non hanno funzionato come nelle aspettative iniziali, e già questo è stato un punto che ha avuto una certa rilevanza nel nervosismo di Max. Poi, la goccia che ha fatto traboccare un vaso evidentemente colmo da tempo, è stato l'errore commesso dal muretto box nella strategia che ha portato l'olandese a ricevere un undercut sia dalla Ferrari di Charles Leclerc che dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Questo è sfociato poi nel contatto con il 7 volte iridato, che ha rovinato la gara di Max.

"L'errore principale è che abbiamo sottovalutato il delta di cui avevamo bisogno per sorpassare. La nostra strategia era basata sull'idea che con le gomme giuste avremmo potuto superare come abbiamo fatto o scorso anno. Ma non c'è stato verso. Dunque, a posteriori, abbiamo sopravvalutato le possibilità di superare nel corso della gara", ha ammesso Marko.

"Pensavamo che il nostro piano potesse funzionare usando le gomme giuste, ma superare è stato quasi impossibile. Per questo oggi abbiamo perso il terzo posto e abbiamo anche restituito la posizione dopo l'incidente del primo giro, per sicurezza. Oggi non avremmo battuto la McLaren, ma saremmo potuti essere molto più vicini a loro".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Marko ha parlato anche di come il team gestirà nei prossimi giorni la situazione dopo le parole pesanti che Max ha riservato al suo muretto durante la gara.

"Con Max ci siederemo e ne discuteremo con calma. Capisco che si aspettasse di più dagli aggiornamenti, ma guardate sabato: se fossimo stati due centesimi davanti alle McLaren in qualifica invece che 5 centesimi dietro, cosa che sarebbe potuta accadere realmente, allora sarebbe stata una storia diversa".

La Red Bull, inoltre, ha anche voluto chiarire la situazione che ha visto Verstappen rimanere sveglio sino alle 3 di notte per prendere parte a una sim race.

"A Imola è rimasto sveglio ancora più a lungo. Non so da dove siano venuto fuori i tempi del suo sonno. E a Imola ha vinto la gara", ha detto Marko. "Max ha un ritmo diverso dal mio e da quello di altre persone e l'ora in cui è andato a letto non è nulla di straordinario per lui. Non si è nemmeno svegliato alle 10 di Zandvoort quando gli elicotteri hanno sorvolato il suo motorhome. ha raggiunto la sua quota di sonno. Ha dormito come al solito. E' una sciocchezza".

Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, ha aggiunto: "Penso che la gente tragga delle conclusioni, ma Max sa cosa è necessario e ci fidiamo del suo giudizio".

"Sa cosa serve per guidare una monoposto di Formula 1, vincere gare e diventare campione del mondo. E poi, come squadra, lavoriamo sempre come una squadra. Qualsiasi discussione su come migliorare non avverrà mai attraverso i media".